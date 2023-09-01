Итоги Q4 Лиги конференций. Тайсон оформил дубль за ПАОК, Кендзера сыграл
31 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы
31 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
Киевское Динамо снова потерпело поражение от Бешикташа из Турции (0:1) и выбыло из еврокубков.
Днепр-1 также остался без евроосени, проиграв овертайм Спартаку из Трнавы со счетом 1:2.
Польская Легия по пенальти обыграла датский Мидтьюлланд, украинец Игорь Харатин всю игру провел на скамейке запасных у гостей.
Бразилец Тайсон, экс-игрок Шахтера, отличился дублем за ПАОК в матче против шотландской команды Хартс (4:0). Польский защитник Томаш Кендзера, бывший футболист Динамо, вышел на замену за греческий клуб на 64-й минуте.
Победители Q4 сыграют в групповом раунде Лиги конференций, а проигравшие – вылетели из еврокубков.
Лига конференций. 4-й раунд квалификации Q4
Ответные матчи, 31 августа
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