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Лига конференций
01 сентября 2023, 01:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 02:08
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Итоги Q4 Лиги конференций. Тайсон оформил дубль за ПАОК, Кендзера сыграл

31 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы

01 сентября 2023, 01:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 02:08
200
0
Итоги Q4 Лиги конференций. Тайсон оформил дубль за ПАОК, Кендзера сыграл
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

31 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Киевское Динамо снова потерпело поражение от Бешикташа из Турции (0:1) и выбыло из еврокубков.

Днепр-1 также остался без евроосени, проиграв овертайм Спартаку из Трнавы со счетом 1:2.

Польская Легия по пенальти обыграла датский Мидтьюлланд, украинец Игорь Харатин всю игру провел на скамейке запасных у гостей.

Бразилец Тайсон, экс-игрок Шахтера, отличился дублем за ПАОК в матче против шотландской команды Хартс (4:0). Польский защитник Томаш Кендзера, бывший футболист Динамо, вышел на замену за греческий клуб на 64-й минуте.

Победители Q4 сыграют в групповом раунде Лиги конференций, а проигравшие – вылетели из еврокубков.

Лига конференций. 4-й раунд квалификации Q4

Ответные матчи, 31 августа

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Фиорентина Лилль Динамо Киев Астон Вилла Твенте Брюгге Фенербахче Бешикташ Осасуна Астана ПАОК Риека БАТЭ Хартс Тобол Спартак Трнава Мидтьюлланд Бранн Хиберниан (Шотландия) АПОЭЛ Фарул Гент Рапид Вена Виктория Пльзень АЗ Алкмаар Ференцварош Партизан Белград Маккаби Тель-Авив ХИК Хельсинки Легия Варшава Целе Нордшелланд Айнтрахт Франкфурт Роман Яремчук Игорь Харатин Жальгирис Вильнюс Левски София Партизани Тирана Буде-Глимт выбор редакции Днепр-1 Сепси Генк Адана Демирспор Лига конференций статистические расклады Балкани Сува-Река Брейдаблик Струга Бешикташ - Динамо Днепр-1 - Спартак Трнава Тайсон Томаш Кендзера
Источник Sport.ua
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