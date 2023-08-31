US Open31 августа 2023, 23:39 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:09
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Молчанов попал в парную сетку US Open, но быстро проиграл в первом матче
Денис завершил выступления в Нью-Йорке после встречи с четвертыми сеяными
31 августа 2023, 23:39 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:09
84
0
Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления на Открытом чемпионате США.
В первом круге парного разряда украинец в дуэте с Давидом Пелом из Нидерландов проиграл четвертому сеяному дуэту Марсело Аревало / Жан-Жульен Ройер.
US Open. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Давид Пел – Марсело Аревало / Жан-Жульен Ройер – 1:6, 2:6
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