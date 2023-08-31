Молчанов попал в парную сетку US Open, но быстро проиграл в первом матче

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления на Открытом чемпионате США.

В первом круге парного разряда украинец в дуэте с Давидом Пелом из Нидерландов проиграл четвертому сеяному дуэту Марсело Аревало / Жан-Жульен Ройер.

US Open. Первый круг парного разряда

Денис Молчанов / Давид Пел – Марсело Аревало / Жан-Жульен Ройер – 1:6, 2:6