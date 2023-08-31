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  4. БАРТУЛОВИЧ: «Показали, что можем играть против команд топ уровня»
Лига Европы
31 августа 2023, 22:42 | Обновлено 31 августа 2023, 23:28
994
5

БАРТУЛОВИЧ: «Показали, что можем играть против команд топ уровня»

Наставник «Зари» прокомментировал победу над «Славией»

31 августа 2023, 22:42 | Обновлено 31 августа 2023, 23:28
994
5
БАРТУЛОВИЧ: «Показали, что можем играть против команд топ уровня»
ФК Заря. Младен Бартулович

В поединке плей-офф раунда Лиги Европы «Заря» обыграла «Славию» (2:1), однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы выйти в групповой этап турнира – луганский клуб будет играть на групповой стадии Лиги конференций.

36-летний наставник «Зари», накануне заменивший Ненада Лалатовича, прокомментировал поединок против чешской команды.

«Поздравляем «Славию» с выходом в группу. Мы сегодня выиграли у сильного соперника. Мы показали, что можем играть наравне с такими командами топ уровня. Также имели шансы на проход в групповой этап Лиги Европы, могли забивать 3-й мяч, но как есть. Где-то, возможно, нам не повезло», – сказал Бартулович.

Ранее мы сообщали, что Бартулович стал 7-м зарубежным наставником, который дебютировал во главе украинского клуба с победы в евротурнире.

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Заря Луганск Младен Бартулович Заря - Славия
Источник ФК Заря Луганск
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Комментарии 5
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nivavn
ше тепер грати з більш крутими грандами Спартак Тарнава, Бешикташ, Кукаріки...
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+1
Slunkoo
Slavia top komanda eto.ti serjozno????
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+1
ALKOSruLKA
дожились: для наших колгоспників Славія - це топ-рівень... 
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0
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