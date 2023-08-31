БАРТУЛОВИЧ: «Показали, что можем играть против команд топ уровня»

В поединке плей-офф раунда Лиги Европы «Заря» обыграла «Славию» (2:1), однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы выйти в групповой этап турнира – луганский клуб будет играть на групповой стадии Лиги конференций.

36-летний наставник «Зари», накануне заменивший Ненада Лалатовича, прокомментировал поединок против чешской команды.

«Поздравляем «Славию» с выходом в группу. Мы сегодня выиграли у сильного соперника. Мы показали, что можем играть наравне с такими командами топ уровня. Также имели шансы на проход в групповой этап Лиги Европы, могли забивать 3-й мяч, но как есть. Где-то, возможно, нам не повезло», – сказал Бартулович.

Ранее мы сообщали, что Бартулович стал 7-м зарубежным наставником, который дебютировал во главе украинского клуба с победы в евротурнире.