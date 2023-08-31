Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен Бартулович с победы дебютировал на посту главного тренера Зари
Лига Европы
31 августа 2023, 22:36 | Обновлено 31 августа 2023, 22:45
598
1

Младен Бартулович с победы дебютировал на посту главного тренера Зари

Хорват стал 7-м тренером из дальнего зарубежья, победившим с украинскими клубами в первом матче

31 августа 2023, 22:36 | Обновлено 31 августа 2023, 22:45
598
1
Младен Бартулович с победы дебютировал на посту главного тренера Зари
ФК Заря. Младен Бартулович

В матче со «Славией» (2:1) на посту главного тренера «Зари» дебютировал 36-летний хорват Младен Бартулович. Он стал 13-м наставником из дальнего зарубежья, работавшим с украинскими клубами в еврокубках. Премьера для Бартуловича прошла успешно – победой его подопечных над чехами. Правда, не с тем счетом, который был нужен для выхода луганчан в следующий круг, но сути дела это не меняет.

К слову, викторию в первом матче ранее отпраздновали только шесть зарубежных наставников украинцев. Трое из них возглавляли «Шахтер», двое донецкий «Металлург» и один – «Зарю».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дебютные матчи тренеров украинских клубов из дальнего зарубежья в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер

Страна

Клуб

Соперник

Счет

14.08.2002

ЛЧ

КР3

Невио СКАЛА

Италия

Шахтер

Брюгге (д)

1:1

30.07.2003

ЛЧ

КР2

Бернд ШУСТЕР

Германия

Шахтер

Шериф (г)

0:0

24.09.2003

КУ

Р1

Виллем ФРЕШ

Нидерланды

Металлург Д

Парма (д)

1:1

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер

Пюник (г)

3:1

12.08.2004

КУ

КР2

Славолюб МУСЛИН

Сербия

Металлург Д

Тирасполь (д)

3:0

16.07.2009

ЛЕ

КР2

Николай КОСТОВ

Болгария

Металлург Д

МТЗ-РИПО (д)

3:0

18.08.2011

ЛЕ

КР4

Хуанде РАМОС

Испания

Днепр

Фулхем (г)

0:3

26.07.2016

ЛЧ

КР3

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Шахтер

Янг Бойз (д)

2:0

18.09.2019

ЛЧ

ГТ

Луиш КАШТРУ

Португалия

Шахтер

Манчестер Сити (д)

0:3

03.08.2021

ЛЧ

КР3

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Италия

Шахтер

Генк (г)

2:1

04.08.2022

ЛК

КР3

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Нидерланды

Заря

Университатя (д)

1:0

24.08.2023

ЛЕ

КР4

Ненад ЛАЛАТОВИЧ

Сербия

Заря

Славия Пр (г)

0:2

31.08.2023

ЛЕ

КР4

Младен БАРТУЛОВИЧ

Хорватия

Заря

Славия Пр (д)

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд

По теме:
Динамо 90-й раз уступило хозяевам в еврокубках
Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей
Поединок с Бешикташем стал юбилейным для двух игроков Динамо
цифры и факты Младен Бартулович Заря Луганск
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо впервые с 2005 года осталось без группового этапа еврокубков
Футбол | 31 августа 2023, 23:54 1
Динамо впервые с 2005 года осталось без группового этапа еврокубков
Динамо впервые с 2005 года осталось без группового этапа еврокубков

Последний раз свинью киевлянам подложил швейцарский «Тун»

Следующий бой Усика может состояться в этом году
Бокс | 31 августа 2023, 18:11 0
Следующий бой Усика может состояться в этом году
Следующий бой Усика может состояться в этом году

Хирн надеется, что бой с Хрговичем может пройти в декабре

Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Футбол | 31.08.2023, 19:53
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Футбол | 31.08.2023, 15:41
Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Футбол | 31.08.2023, 19:52
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
молодец, преобразил команду
я скептически относился к его тренерским перспективам, но он меня приятно удивил еще когда Ингулец возглавлял год назад.
теперь подтвердил, что он тренер.
надо искать самостоятельную работу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 6
Теннис
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
30.08.2023, 08:31
Теннис
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
30.08.2023, 06:34
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
31.08.2023, 15:49 9
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 30
Футбол
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
30.08.2023, 07:35
Футбол
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
30.08.2023, 19:18 7
Теннис
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
30.08.2023, 00:37 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем