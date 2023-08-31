Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк объяснила причины разгромного поражения от Рыбакиной на US Open
US Open
31 августа 2023, 20:54 | Обновлено 31 августа 2023, 20:56
598
3

Костюк объяснила причины разгромного поражения от Рыбакиной на US Open

За несколько дней до турнира Марта заболела

31 августа 2023, 20:54 | Обновлено 31 августа 2023, 20:56
598
3
Костюк объяснила причины разгромного поражения от Рыбакиной на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о причинах поражения в матче против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной на US Open (2:6, 1:6).

«После игры видела много разных мнений о поединке и, честно говоря, немного устаешь от мыслей и экспертных мнений посторонних людей, которые считают что знают все нюансы. Конечно, я понимаю, что это небольшой минус того, что моя работа публичная и она подвергается всестороннему оцениванию людьми, у которых ничего не спрашивалось.

Если говорить о моих мыслях по игре против Рыбакиной, то могу сказать, что, во-первых, она теннисистка топ-5 и проводит невероятный сезон. Мы играли в начале года и, когда я выходила на матч, то у меня были определенные ожидания и понимание из чего складывается ее игра. Но когда начался поединок, я поняла, что передо мной абсолютно другой игрок, гораздо лучший во многих аспектах, она провела невероятную работу за этот год и это дает свой результат. Что касается меня, то у меня началась небольшая серия поражений и в таких матчах это дает о себе знать, потому что не добавляет тебе уверенности. Были моменты в моей игре, которые не очень хорошо работали, к тому же я не очень хорошо себя чувствовала. За несколько дней до турнира я заболела из-за кондиционеров, которые в Америке повсюду и из-за них очень холодно во всех помещениях. Но главное, что Рыбакина сыграла невероятный матч против меня. Сейчас я уже жду новых турниров и новых возможностей показать свой лучший теннис», – сказала Костюк.

По теме:
Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open
ВИДЕО. Гофф потеряла счет геймов и раньше времени отпраздновала победу
Марта Костюк Елена Рыбакина US Open 2023
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Футбол | 31 августа 2023, 15:49 9
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»

Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность

Циципас не смог подать на матч против Штрикера и проиграл в пяти сетах
Теннис | 30 августа 2023, 23:15 1
Циципас не смог подать на матч против Штрикера и проиграл в пяти сетах
Циципас не смог подать на матч против Штрикера и проиграл в пяти сетах

Стефанос провалил американскую серию турниров

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Теннис | 31.08.2023, 11:59
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Теннис | 31.08.2023, 14:30
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
Футбол | 30.08.2023, 22:16
Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
а ти чого не додала за рік?
Ответить
+5
Александр Науменко
Ще й комарі покусали?
Ответить
0
sirjoga
та яка ще Рибакіна, тут би з рівнем Паоліні Жасмін повноцінно конкурувати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Мне показалось, что Усик постарел»
Эдди ХИРН: «Мне показалось, что Усик постарел»
30.08.2023, 07:31
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
30.08.2023, 08:31
Теннис
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 44
Футбол
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
30.08.2023, 19:43 11
Волейбол
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
30.08.2023, 15:14 2
Футбол
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 21
Футбол
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем