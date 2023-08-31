Костюк объяснила причины разгромного поражения от Рыбакиной на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о причинах поражения в матче против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной на US Open (2:6, 1:6).

«После игры видела много разных мнений о поединке и, честно говоря, немного устаешь от мыслей и экспертных мнений посторонних людей, которые считают что знают все нюансы. Конечно, я понимаю, что это небольшой минус того, что моя работа публичная и она подвергается всестороннему оцениванию людьми, у которых ничего не спрашивалось.

Если говорить о моих мыслях по игре против Рыбакиной, то могу сказать, что, во-первых, она теннисистка топ-5 и проводит невероятный сезон. Мы играли в начале года и, когда я выходила на матч, то у меня были определенные ожидания и понимание из чего складывается ее игра. Но когда начался поединок, я поняла, что передо мной абсолютно другой игрок, гораздо лучший во многих аспектах, она провела невероятную работу за этот год и это дает свой результат. Что касается меня, то у меня началась небольшая серия поражений и в таких матчах это дает о себе знать, потому что не добавляет тебе уверенности. Были моменты в моей игре, которые не очень хорошо работали, к тому же я не очень хорошо себя чувствовала. За несколько дней до турнира я заболела из-за кондиционеров, которые в Америке повсюду и из-за них очень холодно во всех помещениях. Но главное, что Рыбакина сыграла невероятный матч против меня. Сейчас я уже жду новых турниров и новых возможностей показать свой лучший теннис», – сказала Костюк.