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  4. Источник: Металлист 1925 поедет на матч с Рухом
Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 13:04 |
480
0

Источник: Металлист 1925 поедет на матч с Рухом

Об этом клуб сообщил в УПЛ

31 августа 2023, 13:04 |
480
0
Источник: Металлист 1925 поедет на матч с Рухом
metalist1925.com

Руководство «Металлиста 1925» официально сообщило руководству УПЛ о том, что команда примет участие в матче шестого тура чемпионата Украины против «Руха». Поединок состоится, как и было запланировано, в воскресенье, 3 сентября на «Арене Львов». Начало – в 19:00.

Напомним, вчера стало известно о том, что генеральный инвестор «Металлиста 1925» прекратил финансировать клуб, из-за чего существование клуба оказалось под угрозой. Однако позже появилась информация о том, что «Металлисту 1925» удалось найти нового инвестора.

По информации ТаТоТаке, у клуба будут новые владельцы, которые выдвинут официальное предложение в ближайшие 2-3 дня.

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Металлист 1925 Рух Львов Украинская Премьер-лига ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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