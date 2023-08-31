Источник: Металлист 1925 поедет на матч с Рухом

Руководство «Металлиста 1925» официально сообщило руководству УПЛ о том, что команда примет участие в матче шестого тура чемпионата Украины против «Руха». Поединок состоится, как и было запланировано, в воскресенье, 3 сентября на «Арене Львов». Начало – в 19:00.

Напомним, вчера стало известно о том, что генеральный инвестор «Металлиста 1925» прекратил финансировать клуб, из-за чего существование клуба оказалось под угрозой. Однако позже появилась информация о том, что «Металлисту 1925» удалось найти нового инвестора.

По информации ТаТоТаке, у клуба будут новые владельцы, которые выдвинут официальное предложение в ближайшие 2-3 дня.