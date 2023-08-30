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  4. Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 22:16 | Обновлено 30 августа 2023, 23:09
1998
5

Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»

В четверг состоится последний раунд переговоров

30 августа 2023, 22:16 | Обновлено 30 августа 2023, 23:09
1998
5
Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
ФК Металлист 1925

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин известил, что в четверг состоится последний круг переговоров с потенциальным инвестором, который может спасти харьковский клуб.

«Полтора года с начала геноцида, который совершает орда московитов на нашей земле, я верил и надеялся, что мне не придется писать этот текст. Но весь тот террор, который ежедневно делали орки постепенно убивал нашу с вами мечту, наш с вами клуб.

Поэтому, к сожалению, сегодня я вынужден это озвучить. Футбольный клуб «Металлист 1925» фактически умер.

Последний ракетный удар орков по инфраструктуре компании, которая в течение последних трех лет финансировала наш клуб, разрушил не только ответственный бизнес нашего региона. Он разрушил мечту сотен детей, которые стремились заниматься спортом, одерживать победы и гордо говорить: «Я из Металлиста 1925». Они оставили без работы более 300 семей, которые изо дня в день работали над возрождением былой славы харьковского футбола. Фактически они убили всех, кто занимается клубом. Потому что футбол для нас – жизнь.

Все, кто хоть немного разбирается во внутренней кухне футбола, понимают, что в такой ограниченный срок при подобных обстоятельствах найти новых инвесторов фактически нереально. Учитывая нашу историю и жажду жизни, нашелся бизнес, который заинтересовался клубом. Завтра состоится последний круг переговоров. От которого зависит абсолютно все!

Я правда не знаю, что будет завтра. Результат переговоров или забьет последний гвоздь и похоронит наш клуб, или же «Металлист 1925» получит еще один шанс на жизнь, развитие и победу.

Спасибо всем, кто все это время с нами. Именно на вашей поддержке и любви все держалось до сегодняшнего дня.

Держите кулаки завтра за нас! Нам, как никогда нужна ваша вера», – написал Неделин в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что финансирование «Металлиста 1925» прекращено.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Андрей Неделин
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Комментарии 5
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BekXan
От і добре є шанс зберегти колектив.Все таки сподіваємось що бізнес допоможе  і будуть вдалі перемовини щоб далі клуб існував і фінансувався.
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0
Выталкиватель парашутистов
, Да, можно только посочувствовать коллективу команды.... Сейчас архисложно найти людей, которые согласятся содержать такую толпу футболистов, которые привыкли ни в чем себе не отказывать,жить в свое удовольствие, не думать о призыве в ВСУ, по субботам или воскресеньям бегать на свежем воздухе по зеленой травке стадионов и получать за это еще очень приличные деньги, на уровне члена наблюдательного совета Нефтегаза Украины... Ребята, а Родину пойти защищать слабо?
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0
Mr.Frost
Рано радієте,гниди!
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-1
Gargantua
исполнительный директор пишет умер, генеральный директор пишет не умер...  как в том анекдоте про труп проводницы на острове
Ответить
-2
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