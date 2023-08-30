Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин известил, что в четверг состоится последний круг переговоров с потенциальным инвестором, который может спасти харьковский клуб.

«Полтора года с начала геноцида, который совершает орда московитов на нашей земле, я верил и надеялся, что мне не придется писать этот текст. Но весь тот террор, который ежедневно делали орки постепенно убивал нашу с вами мечту, наш с вами клуб.

Поэтому, к сожалению, сегодня я вынужден это озвучить. Футбольный клуб «Металлист 1925» фактически умер.

Последний ракетный удар орков по инфраструктуре компании, которая в течение последних трех лет финансировала наш клуб, разрушил не только ответственный бизнес нашего региона. Он разрушил мечту сотен детей, которые стремились заниматься спортом, одерживать победы и гордо говорить: «Я из Металлиста 1925». Они оставили без работы более 300 семей, которые изо дня в день работали над возрождением былой славы харьковского футбола. Фактически они убили всех, кто занимается клубом. Потому что футбол для нас – жизнь.

Все, кто хоть немного разбирается во внутренней кухне футбола, понимают, что в такой ограниченный срок при подобных обстоятельствах найти новых инвесторов фактически нереально. Учитывая нашу историю и жажду жизни, нашелся бизнес, который заинтересовался клубом. Завтра состоится последний круг переговоров. От которого зависит абсолютно все!

Я правда не знаю, что будет завтра. Результат переговоров или забьет последний гвоздь и похоронит наш клуб, или же «Металлист 1925» получит еще один шанс на жизнь, развитие и победу.

Спасибо всем, кто все это время с нами. Именно на вашей поддержке и любви все держалось до сегодняшнего дня.

Держите кулаки завтра за нас! Нам, как никогда нужна ваша вера», – написал Неделин в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что финансирование «Металлиста 1925» прекращено.