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  4. Индепендьенте сегодня попытается закрыть трансфер хавбека Днепра-1
Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 11:40 |
380
0

Индепендьенте сегодня попытается закрыть трансфер хавбека Днепра-1

Доминго Бланко может вернуться в Аргентину

31 августа 2023, 11:40 |
380
0
Индепендьенте сегодня попытается закрыть трансфер хавбека Днепра-1
scdnipro1.com.ua. Доминго Бланко

Аргентинский легионер «Днеапра-1» Доминго Бланко, как и сообщал ранее Sport.ua, может вскоре вернуться в родную страну.

Интерес к хавбеку сохраняет «Индепендьенте», который попытается на финише работы трансферного окна осуществить сделку по переходу футболиста.

«Днепр-1» нацелен получить финансовую компенсацию за уход Бланко, и если клубам удастся договориться на протяжении сегодняшнего дня, то трансфер с высокой долей вероятности будет осуществлен.

Сообщается, что те, кто принимает участие в переговорном процессе, остаются оптимистами и полагают, что сторонам удастся в конце концов ударить по рукам.

Ранее сообщалось, что Доминго Бланко согласовал все детали личного контракта с «Индепендьенте».

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Доминго Бланко Днепр-1 Индепендьенте трансферы УПЛ трансферы
Источник La Caldera del Diablo
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