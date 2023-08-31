Индепендьенте сегодня попытается закрыть трансфер хавбека Днепра-1
Доминго Бланко может вернуться в Аргентину
Аргентинский легионер «Днеапра-1» Доминго Бланко, как и сообщал ранее Sport.ua, может вскоре вернуться в родную страну.
Интерес к хавбеку сохраняет «Индепендьенте», который попытается на финише работы трансферного окна осуществить сделку по переходу футболиста.
«Днепр-1» нацелен получить финансовую компенсацию за уход Бланко, и если клубам удастся договориться на протяжении сегодняшнего дня, то трансфер с высокой долей вероятности будет осуществлен.
Сообщается, что те, кто принимает участие в переговорном процессе, остаются оптимистами и полагают, что сторонам удастся в конце концов ударить по рукам.
Ранее сообщалось, что Доминго Бланко согласовал все детали личного контракта с «Индепендьенте».
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