Хавбек Днепра-1 согласовал контракт с аргентинским Индепендьенте
Доминго Бланко вскоре может покинуть Украину
Аргентинский легионер «Днепра-1» Доминго Бланко, как и сообщал Sport.ua, до закрытия летнего трансферного окна в Европе может покинуть стан «спортклубовцев».
28-летний футболист уже согласовал все детали контракта с «Индепендьенте», но для завершения трансфера не хватает договоренности между двумя клубами.
Идея аргентинцев заключается в том, чтобы согласовать с «Днепром-1» аренду Бланко.
Отмечается, что «Индепендьенте» ведет переговоры о назначении главным тренером известного экс-форварда сборной Аргентины Карлоса Тевеса, и тот уже одобрил кандидатуру Бланко в качестве потенциального усиления состава.
Контракт Бланко с «Днепром-1» рассчитан до лета 2025 года. Легионер не имеет возможности воспользоваться Annexe 7 ФИФА, так как подписал соглашение с украинским клубом после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.
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