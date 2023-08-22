Хавбек Днепра-1 согласовал контракт с аргентинским Индепендьенте

Аргентинский легионер «Днепра-1» Доминго Бланко, как и сообщал Sport.ua, до закрытия летнего трансферного окна в Европе может покинуть стан «спортклубовцев».

28-летний футболист уже согласовал все детали контракта с «Индепендьенте», но для завершения трансфера не хватает договоренности между двумя клубами.

Идея аргентинцев заключается в том, чтобы согласовать с «Днепром-1» аренду Бланко.

Отмечается, что «Индепендьенте» ведет переговоры о назначении главным тренером известного экс-форварда сборной Аргентины Карлоса Тевеса, и тот уже одобрил кандидатуру Бланко в качестве потенциального усиления состава.

Контракт Бланко с «Днепром-1» рассчитан до лета 2025 года. Легионер не имеет возможности воспользоваться Annexe 7 ФИФА, так как подписал соглашение с украинским клубом после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.