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Лига конференций
31 августа 2023, 11:18 | Обновлено 31 августа 2023, 11:19
220
0

Юрий ЯРОШЕНКО: «У Зари в игре со Славией надежда на удачу и Турбаевского»

Бывший футболист «Зари» - о предстоящем матче Лиги конференций

31 августа 2023, 11:18 | Обновлено 31 августа 2023, 11:19
220
0
Юрий ЯРОШЕНКО: «У Зари в игре со Славией надежда на удачу и Турбаевского»
ПФЛ. Юрий Ярошенко

31 августа в польском Люблине в ответном матче квалификации Лиги Европы луганская «Заря» будет принимать чешскую «Славию». Неделю назад в Праге хозяева победили – 2:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок «Зари» Юрий Ярошенко оценил шансы луганчан на выход в следующий раунд:

– Сколько бы мы ни говорили, что надежда умирает последней, что луганчанам надо сплотиться и прыгнуть выше головы, это отнюдь не значит, что это им по силам. Надо быть реалистом: «Славия» гораздо сильнее.

– И все же, как вы считаете, «Заре» нужно построить игру, чтобы вернуть интригу?

– Убежден, что «Заря», как и в Праге, будет действовать от обороны, рассчитывая на быстрые контрвыпады и домашние заготовки при стандартных положениях. Игры «Зари» с открытым забралом не следует ожидать, потому что чехи умело используют пространство и сами могут воспользоваться пробелами в нашей защите. А после пропущенного гола уже шансов на спасение не будет.

– А если в ударе снова будет вратарь «Зари» Турбаевский?

– Мне рассказывали друзья, что неделю назад были на матче в Праге, что после финального свистка к Турбаевскому выстроилась немалая очередь болельщиков за автографом. Турбаевский действительно был на высоте и помог гостям избежать разгрома. Но ведь он – не чародей, есть удары из разряда тех, которые невозможно отразить.

– Не отразится ли на настроении футболистов «Зари» то, что несколько дней назад команду неожиданно покинул главный тренер Ненад Лалатович?

– Не думаю. Видимо, сербский специалист был в шоке от того, в каком состоянии находится команда и поэтому решил уйти. «Заря», действительно, ныне значительно слабее прошлогоднего сезона, когда стала призером УПЛ. Напротив, присутствие на поединке Валерия Кривенцова, который вскоре должен возглавить «Зарю», заставит футболистов мобилизоваться и показать все, что умеют.

– В рядах «Зари» снова не будет нападающего Назария Русина.

– Русина будет не хватать, ведь он из тех, кто всегда борется до конца. Но при всем уважении к Назарию, у чехов практически на каждой позиции исполнители высшего уровня. Вот почему сегодня в Люблине должно произойти что-то невероятное, чтобы Заря заставила сойти с дистанции Славию.

Напомним, что матч между «Зарей» и «Славией» начнется сегодня, 31 августа, в 20:00 по киевскому времени.

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Заря Луганск Юрий Ярошенко эксклюзив Заря - Славия Лига конференций Славия Прага Никита Турбаевский
Источник Sport.ua
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