Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 пройдет в Монако 31 августа в 19:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф (Брага, Янг Бойз, Галатасарай, Антверпен, Копенгаген и ПСВ). Во время жеребьевки они будут поделены на 8 групп по 4 команды.

Среди участников группового раунда – донецкий «Шахтер». Чемпион Украины будет находиться при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.

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Порядок жеребьевки. 32 команды поделили на 4 корзины. В первую корзину попали победители Лиги чемпионов («Манчестер Сити» Англия) и Лиги Европы («Севилья» Испания), а также чемпионы топ-7 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.

Для ассоциаций с двумя представителями в турнире – матчи этих клубов разведут на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места в группах ЛЧ, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала ЛЕ с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Лига чемпионов 2022/23

Даты матчей

Тур 1: 19/20 сентября

Тур 2: 3/4 октября

Тур 3: 24/25 октября

Тур 4: 7/8 ноября

Тур 5: 28/29 ноября

Тур 6: 12/13 декабря

Корзины для жеребьевки группового раунда

Корзина 1: Манчестер Сити, Севилья, Барселона, Наполи, Бавария, ПСЖ, Бенфика, Фейеноорд

Корзина 2: Реал, Манчестер Юнайтед, Интер, Боруссия Д, Атлетико, РБ Лейпциг, Порту, Арсенал

Корзина 3: Шахтер, РБ Зальцбург, Милан, Брага, ПСВ, Лацио, Црвена Звезда, Копенгаген

Корзина 4: Янг Бойз, Реал Сосьедад, Галатасарай, Селтик, Ньюкасл, Унион Берлин, Антверпен, Ланс

Жеребьевка групп Лиги чемпионов. Соперники Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки начнется 31 августа в 19:00 по Киеву на официальном сайте УЕФА