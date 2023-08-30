Лига конференций30 августа 2023, 22:04 |
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Артем Кравец попробует себя в роли телекомментатора
Экс-форвард «Динамо» прокомментирует матч против «Бешикташа»
30 августа 2023, 22:04 |
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Завтра, 31 августа «Динамо» в Стамбуле проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа». Начало – в 21:00 по Киеву.
Трансляцию матча будет вести в том числе и официальный ютуб-канал «Динамо». Киевский клуб сообщил о том, что комментировать матч будет экс-форвард команды Артем Кравец. Недавно он был назначен советником президента «Динамо» по вопросам развития детско-юношеского футбола.
Напомним, первый, домашний матч против «Бешикташа» «Динамо» проиграло со счетом 2:3.
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