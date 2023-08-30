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Лига конференций
30 августа 2023, 22:04 |
622
1

Артем Кравец попробует себя в роли телекомментатора

Экс-форвард «Динамо» прокомментирует матч против «Бешикташа»

30 августа 2023, 22:04 |
622
1
Артем Кравец попробует себя в роли телекомментатора
ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Завтра, 31 августа «Динамо» в Стамбуле проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа». Начало – в 21:00 по Киеву.

Трансляцию матча будет вести в том числе и официальный ютуб-канал «Динамо». Киевский клуб сообщил о том, что комментировать матч будет экс-форвард команды Артем Кравец. Недавно он был назначен советником президента «Динамо» по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Напомним, первый, домашний матч против «Бешикташа» «Динамо» проиграло со счетом 2:3.

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Артем Кравец Динамо Киев Бешикташ - Динамо Лига конференций
Источник ФК Динамо Киев
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Файний чортяка
1-0 Бешик. Уровень чемпионата Турции на данный момент на 2 головы сильнее нашего.
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