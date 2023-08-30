Гендиректор Металлиста 1925: «Клуб не прекращает существование»

Генеральный директор «Металлиста 1925» Ярослав Вдовенко прокомментировал информацию, что харьковский клуб может прекратить свое существование.

«Речь о прекращении существования пока не идет. Есть небольшие проблемы, которые мы решаем.

Бизнес владельцев клуба пострадал из-за ракетных обстрелов? Да, это было два раза. Именно эти проблемы решаются. Владельцы клуба сейчас работают над вопросом, чтобы переформироваться и переключить финансовые потоки, чтобы были финансы не только для того, чтобы выживать, а чтобы еще и поддерживать команду.

Останется ли команда в УПЛ? Такой вопрос сейчас не стоит и не ставился ни на одном уровне. Зачем мы тогда выходили в Премьер-лигу? Команда продолжит играть, Металлист 1925 сейчас тренируется в привычном режиме. Вопрос, который сейчас решается, не касается футболистов, этим занимаются инвесторы.

Они закрывают финансовые вопросы, как могут, возможно, не в полном объеме, как это было, когда мы выходили из Первой лиги в УПЛ. Тогда также были некоторые финансовые проблемы, которые нам создавали наши коллеги-конкуренты по городу, но мы их преодолели. Я думаю, вы понимаете о чем я говорю. Это очередное испытание для нас.

Остаются ли тренерский штаб Эдмар и Голодюк и все игроки? Да. Пока ничего не меняется. Будет принято решение: либо немного урезать бюджет, либо привлечь инвесторов, чтобы нам помогли. Когда мы играли в Первой лиге, мы сами не могли справиться с задачей выхода в УПЛ, поэтому подключали бизнес и дружеские связи, чтобы команда выдержала нагрузку.

Есть ли задолженность по зарплате в команде? Нет. Мы летом проходили лицензирование УПЛ, и вся задолженность была погашена в полном объеме. Я имею в виду задолженность, возникшую во время войны, когда в команде никого не было – с февраля по апрель. Здесь вопросов нет, можно проверить в соответствующих органах.

Разговор руководства с командой о финансовых проблемах? Нет, разговора еще не было. Металлист 1925 не прекращает свое существование и продолжает готовиться к следующим матчам в штатном режиме».