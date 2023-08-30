Соперники Украины. Определен последний 16-й участник ЧМ по пляжному футболу

Стали известны все 16 участников финального турнира чемпионата мира 2024 по пляжному футболу.

Последний пропуск на ЧМ-2024 от Океании получила команда Таити.

Ранее сборная Украины в европейской квалификации ЧМ-2024 по пляжному футболу, проходившей в Баку с 5 по 9 июля, заняла первое место в группе В, переиграв Испанию (4:3 ОТ), Польшу (3:2) и Литву (4 :1). После этого сине-желтые в стыковом матче одолели Молдову (5:2) и получили пропуск в финальную часть мирового первенства.

ЧМ-2024 по пляжному футболу будет проходить в ОАЭ с 15 по 25 февраля 2024 года.

16 сборных будут распределены по четырем группам. Из каждого квартета две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Далее участники сразятся за выход в полуфинал, а после этого сыграют в финале и матче за 3-е место.

Участники ЧМ-2024 по пляжному футболу