Соперники Украины. Определен последний 16-й участник ЧМ по пляжному футболу
Последний пропуск на ЧМ-2024 от Океании получила команда Таити
Стали известны все 16 участников финального турнира чемпионата мира 2024 по пляжному футболу.
Последний пропуск на ЧМ-2024 от Океании получила команда Таити.
Ранее сборная Украины в европейской квалификации ЧМ-2024 по пляжному футболу, проходившей в Баку с 5 по 9 июля, заняла первое место в группе В, переиграв Испанию (4:3 ОТ), Польшу (3:2) и Литву (4 :1). После этого сине-желтые в стыковом матче одолели Молдову (5:2) и получили пропуск в финальную часть мирового первенства.
ЧМ-2024 по пляжному футболу будет проходить в ОАЭ с 15 по 25 февраля 2024 года.
16 сборных будут распределены по четырем группам. Из каждого квартета две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Далее участники сразятся за выход в полуфинал, а после этого сыграют в финале и матче за 3-е место.
Участники ЧМ-2024 по пляжному футболу
- УЕФА (Европа) – Украина, Италия, Португалия, беларусь
- АФК (Азия) – ОАЭ (хозяин), Иран, Япония, Оман
- КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – Аргентина, Бразилия, Колумбия
- КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) – США, Мексика
- КАФ (Африка) – Египет, Сенегал
- ОФК (Океания) – Таити
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