Реал подписал молодого украинского вратаря

Испанский «Реал Мадрид» подписал контракт с украинским вратарем Ильей Волошиным, сообщает паблик LegionersUA со ссылкой на агента футболиста.

Ранее 16-летний Волошин выступал за клуб «Райо Махадаонда» из одноименного пригорода Мадрида.

Отметим, что в мае 2023 года Илья Волошин дебютировал в составе сборной Украины U-16.

В «Реале» уже выступает еще один украинский вратарь Андрей Лунин, который может покинуть мадридский клуб в конце нынешнего сезона, когда у него истекает контракт.