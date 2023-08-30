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Испания
30 августа 2023, 20:11 | Обновлено 30 августа 2023, 20:12
1445
1

Реал подписал молодого украинского вратаря

Илья Волошин перешел из «Райо Махадаонда»

30 августа 2023, 20:11 | Обновлено 30 августа 2023, 20:12
1445
1
Реал подписал молодого украинского вратаря
Instagram. Илья Волошин

Испанский «Реал Мадрид» подписал контракт с украинским вратарем Ильей Волошиным, сообщает паблик LegionersUA со ссылкой на агента футболиста.

Ранее 16-летний Волошин выступал за клуб «Райо Махадаонда» из одноименного пригорода Мадрида.

Отметим, что в мае 2023 года Илья Волошин дебютировал в составе сборной Украины U-16.

В «Реале» уже выступает еще один украинский вратарь Андрей Лунин, который может покинуть мадридский клуб в конце нынешнего сезона, когда у него истекает контракт.

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трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Илья Волошин Райо Махадаонда трансферы
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Лютый Кандибобер
у них что фетишь какой-то на украинцев?
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