Испания30 августа 2023, 20:11 | Обновлено 30 августа 2023, 20:12
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Реал подписал молодого украинского вратаря
Илья Волошин перешел из «Райо Махадаонда»
30 августа 2023, 20:11 | Обновлено 30 августа 2023, 20:12
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Испанский «Реал Мадрид» подписал контракт с украинским вратарем Ильей Волошиным, сообщает паблик LegionersUA со ссылкой на агента футболиста.
Ранее 16-летний Волошин выступал за клуб «Райо Махадаонда» из одноименного пригорода Мадрида.
Отметим, что в мае 2023 года Илья Волошин дебютировал в составе сборной Украины U-16.
В «Реале» уже выступает еще один украинский вратарь Андрей Лунин, который может покинуть мадридский клуб в конце нынешнего сезона, когда у него истекает контракт.
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у них что фетишь какой-то на украинцев?
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