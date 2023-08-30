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Лига конференций
30 августа 2023, 17:41 | Обновлено 30 августа 2023, 17:51
397
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Бешикташ – Динамо

Поединок состоится в четверг, 31 августа, в 21:00 по Киеву

30 августа 2023, 17:41 | Обновлено 30 августа 2023, 17:51
397
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Бешикташ – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 31 августа, состоится ответный поединок плей-офф Лиги конференций, в котором «Бешикташ» примет «Динамо». Матч состоится в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Напомним, что в первом матче «Бешикташ» одержал победу со счетом 3:2.

Арбитр из Португалии Жоау Пинейру даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.

Бешикташ – Динамо. Прогноз и анонс матч квалификации Лиги конференций

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бешикташ – Динамо.

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Источник Sport.ua
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