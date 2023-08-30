Лига конференций30 августа 2023, 15:24 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – Спартак Трнава
Вице-чемпионы Украины остаются без тренера
30 августа 2023, 15:24 |
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В четверг, 31 августа «Днепр-1» в формально домашнем ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций в словацком Кошице примет «Спартак» из Трнавы. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Униан», а также на ютуб-канале FootballHub.
Днепр-1 – Спартак Трнава. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Первый, выездной для «Днепра-1» матч в прошлую среду, 23 августа, завершился вничью 1:1. Вице-чемпионы Украины заканчивали матч вдевятером.
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