В четверг, 31 августа «Днепр-1» в формально домашнем ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций в словацком Кошице примет «Спартак» из Трнавы. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Униан», а также на ютуб-канале FootballHub.

Днепр-1 – Спартак Трнава. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Первый, выездной для «Днепра-1» матч в прошлую среду, 23 августа, завершился вничью 1:1. Вице-чемпионы Украины заканчивали матч вдевятером.