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US Open
30 августа 2023, 10:32 | Обновлено 30 августа 2023, 11:16
412
0

ВИДЕО. Последний турнир Пушки Джона. Изнер расплакался после матча на USO

Американец обыграл Факундо Диаса Акосту

30 августа 2023, 10:32 | Обновлено 30 августа 2023, 11:16
412
0
ВИДЕО. Последний турнир Пушки Джона. Изнер расплакался после матча на USO
Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний американский теннисист Джон Изнер (АТР 157) успешно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/64 финала американского мейджора Пушка Джон в трех сетах обыграл представителя Аргентины Факундо Диаса Акосту (Аргентина, ATP 94) за 2 часа и 38 минут.

US Open 2023. 1/64 финала

Факундо Диас Акоста (Аргентина) – Джон Изнер (США) [WC] – 4:6, 3:6, 6:7 (1:7)

Это была первая встреча теннисистов.

Во втором раунде US Open Изнер сыграет против Майкла Ммо (США, ATP 89).

Для Джона это последний турнир в карьере. После матча ему устроили церемонию на корте, во время которой показали монтаж его памятных моментов на US Open и подарили фотоколлаж. К Изнеру потом вышла его семья – жена и четверо детей, а также друзья. Американец расплакался, когда к нему выбежал старший сын.

«Я постараюсь не поддаваться эмоциям… У меня была невероятная карьера. Мне так повезло. Я так долго занимался этим видом спорта и у меня появилось так много друзей и семья…

Без тенниса я бы не встретил свою жену. У меня не было бы такой замечательной семьи, которая у меня есть. 4 прекрасных малыша. Вот в чем все дело. Надеюсь, я смогу продолжить играть еще. Мои старшие будут помнить, как играл их отец. Я думаю, что это очень особенное чувство», – cказал Изнер.

ВИДЕО. Последний турнир Пушки Джона. Изнер расплакался после матча на USO

Хайлайты матча:

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Факундо Диас Акоста Джон Изнер видео US Open 2023
Источник Sport.ua
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