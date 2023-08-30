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Лига Чемпионов
Проходит дальше Галатасарай
29.08.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 2 : 1
Мольде
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Лига чемпионов
30 августа 2023, 03:45 | Обновлено 30 августа 2023, 03:56
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Галатасарай – Мольде – 2:1. Тете вышел в групповой раунд ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

30 августа 2023, 03:45 | Обновлено 30 августа 2023, 03:56
50
0
Галатасарай – Мольде – 2:1. Тете вышел в групповой раунд ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Вечером 29 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Турецкий Галатасарай пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Норвежский Мольде продолжит выступления в Лиге Европы.

Бразилец Тете, экс-хавбек Шахтера, сыграл за турецкую команду 80 минут, после чего был заменен.

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Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 29 августа

22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) – 2:1 [первый матч – 3:2]

Голы: Икарди, 7 (пен), Анхелиньо, 90+3 – Хестад, 66.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (Галатасарай).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Эйрик Хестад (Мольде).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Мауро Икарди (Галатасарай).
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Галатасарай Мольде Мауро Икарди видео голов и обзор Лига чемпионов Анхелиньо Тете
Источник Sport.ua
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