Галатасарай – Мольде – 2:1. Тете вышел в групповой раунд ЛЧ. Видео голов

Вечером 29 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Турецкий Галатасарай пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Норвежский Мольде продолжит выступления в Лиге Европы.

Бразилец Тете, экс-хавбек Шахтера, сыграл за турецкую команду 80 минут, после чего был заменен.

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Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 29 августа

22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) – 2:1 [первый матч – 3:2]

Голы: Икарди, 7 (пен), Анхелиньо, 90+3 – Хестад, 66.

Видео голов и обзор матча