Галатасарай – Мольде – 2:1. Тете вышел в групповой раунд ЛЧ. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Вечером 29 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Турецкий Галатасарай пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Норвежский Мольде продолжит выступления в Лиге Европы.
Бразилец Тете, экс-хавбек Шахтера, сыграл за турецкую команду 80 минут, после чего был заменен.
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Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответные матчи, 29 августа
22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) – 2:1 [первый матч – 3:2]
Голы: Икарди, 7 (пен), Анхелиньо, 90+3 – Хестад, 66.
Видео голов и обзор матча
События матча
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