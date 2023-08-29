Ван Дейка обвинили в оскорблении арбитра
Защитника «Ливерпуля» могут отстранить на несколько игр
Футбольная ассоциация Англии обвинила 32-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в оскорблении судьи в матче с «Ньюкаслом».
В матче 3-го АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) ван Дейк был удален на 28-й минуте матча за фол на Александере Исаке.
Как утверждает ФА, после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную лексику. Защитник «Ливерпуля» должен ответить на обвинения до 1 сентября.
Ван Дейку грозит продление его одноматчевой дисквалификации, полученной после удаления.
Напомним, для голландского защитника красная карточка в матче с «Ньюкаслом» была первой за время его выступления в красной футболке.
August 29, 2023
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