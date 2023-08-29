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  4. Ван Дейка обвинили в оскорблении арбитра
Англия
29 августа 2023, 22:44 |
240
0

Ван Дейка обвинили в оскорблении арбитра

Защитника «Ливерпуля» могут отстранить на несколько игр

29 августа 2023, 22:44 |
240
0
Ван Дейка обвинили в оскорблении арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Футбольная ассоциация Англии обвинила 32-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в оскорблении судьи в матче с «Ньюкаслом».

В матче 3-го АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) ван Дейк был удален на 28-й минуте матча за фол на Александере Исаке.

Как утверждает ФА, после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную лексику. Защитник «Ливерпуля» должен ответить на обвинения до 1 сентября.

Ван Дейку грозит продление его одноматчевой дисквалификации, полученной после удаления.

Напомним, для голландского защитника красная карточка в матче с «Ньюкаслом» была первой за время его выступления в красной футболке.

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Источник Twitter
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