Ван Дейка обвинили в оскорблении арбитра

Футбольная ассоциация Англии обвинила 32-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в оскорблении судьи в матче с «Ньюкаслом».

В матче 3-го АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) ван Дейк был удален на 28-й минуте матча за фол на Александере Исаке.

Как утверждает ФА, после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную лексику. Защитник «Ливерпуля» должен ответить на обвинения до 1 сентября.

Ван Дейку грозит продление его одноматчевой дисквалификации, полученной после удаления.

Напомним, для голландского защитника красная карточка в матче с «Ньюкаслом» была первой за время его выступления в красной футболке.