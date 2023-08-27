Ван Дейк в игре с Ньюкаслом получил первую красную карточку за Ливерпуль

На 28-й минуте матча АПЛ между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» (1:2) красную карточку получил защитник гостей Вирджил ван Дейк.

Для него она стала первой в карьере за ливерпульскую команду. Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, за это время он провел за команду 224 матча, но получал у них до сих пор только желтые карточки (16 штук).

Напомним, что появилась информация о том, что вингер «красных» Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» последнюю игру и переходит играть в Саудовскую Аравию за клуб «Аль-Иттихад», за который уже играют Бензема, Фабиньо и Канте.