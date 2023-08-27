Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван Дейк в игре с Ньюкаслом получил первую красную карточку за Ливерпуль
Англия
27 августа 2023, 21:52 | Обновлено 27 августа 2023, 21:56
107
0

Ван Дейк в игре с Ньюкаслом получил первую красную карточку за Ливерпуль

До этого нидерландец сыграл 223 матча без удалений

27 августа 2023, 21:52 | Обновлено 27 августа 2023, 21:56
107
0
Ван Дейк в игре с Ньюкаслом получил первую красную карточку за Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

На 28-й минуте матча АПЛ между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» (1:2) красную карточку получил защитник гостей Вирджил ван Дейк.

Для него она стала первой в карьере за ливерпульскую команду. Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, за это время он провел за команду 224 матча, но получал у них до сих пор только желтые карточки (16 штук).

Напомним, что появилась информация о том, что вингер «красных» Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» последнюю игру и переходит играть в Саудовскую Аравию за клуб «Аль-Иттихад», за который уже играют Бензема, Фабиньо и Канте.

По теме:
АПЛ. Ливерпуль в меньшинстве вырвал волевую победу над Ньюкаслом
Колос – Шахтер – 0:2. Очередное удаление у Шахтера. Видео голов и обзор
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ньюкасл Ньюкасл - Ливерпуль удаление с поля
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Из болота – в болото. Карраскаль сменил один московский клуб на другой
Футбол | 27 августа 2023, 20:09 0
Из болота – в болото. Карраскаль сменил один московский клуб на другой
Из болота – в болото. Карраскаль сменил один московский клуб на другой

Экс-вингер «Карпат» так и не решился покинуть футбол страны-агрессора

Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Бокс | 27 августа 2023, 04:29 1
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»

Ирландский боксер считает, что все в бою Усик – Дюбуа было правильно

Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Бокс | 27.08.2023, 04:41
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Бокс | 27.08.2023, 01:20
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Бокс | 27.08.2023, 13:31
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
25.08.2023, 19:58 16
Футбол
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
26.08.2023, 08:15 14
Футбол
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
27.08.2023, 01:32 10
Бокс
Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
25.08.2023, 16:43 23
Футбол
САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»
САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»
25.08.2023, 19:05 3
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
27.08.2023, 01:40 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
27.08.2023, 12:20 2
Бокс
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
27.08.2023, 01:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем