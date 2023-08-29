Варан из-за травмы пропустит около шести недель
Основной защитник «МЮ» не поможет своей команде в ближайших матчах
Стали известны сроки восстановления 30-летнего центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.
Напомним, защитник манкунианцев травмировался в поединке 3-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (3:0). Из-за травмы французский футболист пропустит около шести недель, сообщает Daily Mail.
Помимо Рафаэля, в список травмированных игроков «Манчестер Юнайтед» входят нападающие Расмус Хойлунн и Амад Диалло, полузащитники Мэйсон Маунт и Кобби Майну, защитники Тирелл Маласиа и Люк Шоу, вратарь Том Хитон.
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