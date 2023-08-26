Англия26 августа 2023, 21:20 |
291
0
Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2. Большой камбэк. Видео голов и обзор
Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ
26 августа 2023, 21:20 |
291
0
В субботу состоялся матч 3-го тура АПЛ, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».
Хозяева оформили чудесный камбэк, проигрывая на четвертой минуте 0:2.
Чемпионат Англии. 3-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» – 3:2
Голы: Эриксен (17), Каземиро (52), пенальти Бруну Фернандеш (76) – Авонийи (2), Боли (4)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2023, 23:00 12
В гостевом матче против команды «Аль-Фатех» Садио Мане оформил дубль
Футбол | 26 августа 2023, 05:40 3
Началось расследования ГБР по фактам стрельбы Поворознюка по людям
Бокс | 26.08.2023, 18:40
Футбол | 26.08.2023, 19:12
Футбол | 26.08.2023, 21:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.08.2023, 21:19
25.08.2023, 12:10
24.08.2023, 21:58 41
26.08.2023, 08:15 14
24.08.2023, 23:28 28
25.08.2023, 12:45
25.08.2023, 10:00 44
26.08.2023, 09:00 2