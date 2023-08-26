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  4. Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2. Большой камбэк. Видео голов и обзор
Англия
26 августа 2023, 21:20 |
291
0

Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2. Большой камбэк. Видео голов и обзор

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ

26 августа 2023, 21:20 |
291
0
Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2. Большой камбэк. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялся матч 3-го тура АПЛ, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Хозяева оформили чудесный камбэк, проигрывая на четвертой минуте 0:2.

Чемпионат Англии. 3-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» – 3:2
Голы: Эриксен (17), Каземиро (52), пенальти Бруну Фернандеш (76) – Авонийи (2), Боли (4)

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Источник Sport.ua
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