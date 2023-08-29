Вице-президент Ворсклы: «Один из клубов просто начхал на нормы Регламента»

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал Sport.ua последние события вокруг предложений по изменению Регламента Украинской Премьер-лиги во время сезона:

«Откровенно говоря, звучащие от одного из клубов заявления относительно некоторых пунктов Регламента вызывают удивление. Потому что руководство Украинской Премьер-лиги еще в апреле разослало всем клубам письмо с просьбой внести свои предложения в Регламент соревнований на следующий сезон.

В мае и июне регламент неоднократно обсуждался как на рабочих группах, так и на общем собрании клубов. Норма о переносе матчей без обоюдного согласия также являлась предметом дискуссии.

Но выходит так, что один из клубов наплевал на регламентные нормы и предлагает вносить изменения в Регламент уже по ходу сезона. У нас жесткая позиция: никакие изменения в Регламент во время проведения чемпионата внесены не будут, потому что все, что можно было, мы уже обсудили перед началом сезона. Эти правки к Регламенту мы обсуждали не один час».