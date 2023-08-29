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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 21:29 | Обновлено 29 августа 2023, 21:35
1514
0

Вице-президент Ворсклы: «Один из клубов просто начхал на нормы Регламента»

Олег Лысак считает, что изменения по ходу сезона недопустимы

29 августа 2023, 21:29 | Обновлено 29 августа 2023, 21:35
1514
0
Вице-президент Ворсклы: «Один из клубов просто начхал на нормы Регламента»
ФК Ворскла. Олег Лысак

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал Sport.ua последние события вокруг предложений по изменению Регламента Украинской Премьер-лиги во время сезона:

«Откровенно говоря, звучащие от одного из клубов заявления относительно некоторых пунктов Регламента вызывают удивление. Потому что руководство Украинской Премьер-лиги еще в апреле разослало всем клубам письмо с просьбой внести свои предложения в Регламент соревнований на следующий сезон.

В мае и июне регламент неоднократно обсуждался как на рабочих группах, так и на общем собрании клубов. Норма о переносе матчей без обоюдного согласия также являлась предметом дискуссии.

Но выходит так, что один из клубов наплевал на регламентные нормы и предлагает вносить изменения в Регламент уже по ходу сезона. У нас жесткая позиция: никакие изменения в Регламент во время проведения чемпионата внесены не будут, потому что все, что можно было, мы уже обсудили перед началом сезона. Эти правки к Регламенту мы обсуждали не один час».

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Ворскла Полтава Олег Лысак Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перенос матча
Источник Sport.ua
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