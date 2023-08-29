Его сватали в ЛНЗ. Могильщик Ворсклы перешел из Дилы в венский Рапид

21-летний барбадосский вингер грузинской «Дилы» Тьерри Гейл продолжит карьеру в чемпионате Австрии.

О подписании полноценного 4-летнего контракта с футболистом объявил венский «Рапид».

По неофициальной информации, трансфер обошелся «Рапиду» в 700 тысяч евро.

Тьерри Гейл стал могильщиком полтавской «Ворсклы». В ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций барбадосец забил в ворота украинской команды, а также отдал результативную передачу на партнера, чем помог «Диле» выиграть со счетом 3:1 (после поражения 1:2 в первом матче) и пройти в следующий раунд, где грузины уже проиграли кипрскому АПОЭЛу (0:2, 0:1).

Ранее интерес к Гейлу приписывали новичку украинской Премьер-лиги – команде ЛНЗ.

Отметим, что «Дилу» недавно успел покинуть и главный тренер – украинец Андрей Демченко пошел на повышение в Грузии и возглавил «Динамо» из Батуми.