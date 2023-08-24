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24 августа 2023, 12:13 |
853
2

Украинский тренер сменил клуб в Грузии

Андрей Демченко покинул «Дилу» ради «Динамо» Батуми

24 августа 2023, 12:13 |
853
2
Украинский тренер сменил клуб в Грузии
ФК Дила. Андрей Демченко

Грузинский клуб «Динамо» Батуми официально сообщил о назначении на пост главного тренера Андрея Демченко. Контракт с 47-летним украинским специалистом рассчитан на два года – до лета 2025 года.

Ради работы в «Динамо» Батуми Демченко покинул «Дилу» из города Гори, которая сейчас занимает пятое место в чемпионате Грузии. В прошлом сезоне «Дила» завоевала бронзу национального первенства.

В нынешнем сезоне Демченко вместе с «Дилой» в квалификации Лиги конференций сумел пройти словацкий «ДАК» и полтавскую «Ворсклу».

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Андрей Демченко Динамо Батуми Дила Гори
Источник ФК Динамо Батуми
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Комментарии 2
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BallsToTheWall
Нормально так.   Батуми это как Абу-Даби Аджарии, только ещё и  хачапури с яйцом.
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+1
Gargantua
а Ковталюк вроде зимой должен в Ворсклу перейти
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0
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