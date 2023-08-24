Украинский тренер сменил клуб в Грузии

Грузинский клуб «Динамо» Батуми официально сообщил о назначении на пост главного тренера Андрея Демченко. Контракт с 47-летним украинским специалистом рассчитан на два года – до лета 2025 года.

Ради работы в «Динамо» Батуми Демченко покинул «Дилу» из города Гори, которая сейчас занимает пятое место в чемпионате Грузии. В прошлом сезоне «Дила» завоевала бронзу национального первенства.

В нынешнем сезоне Демченко вместе с «Дилой» в квалификации Лиги конференций сумел пройти словацкий «ДАК» и полтавскую «Ворсклу».