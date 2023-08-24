Украинский тренер сменил клуб в Грузии
Андрей Демченко покинул «Дилу» ради «Динамо» Батуми
Грузинский клуб «Динамо» Батуми официально сообщил о назначении на пост главного тренера Андрея Демченко. Контракт с 47-летним украинским специалистом рассчитан на два года – до лета 2025 года.
Ради работы в «Динамо» Батуми Демченко покинул «Дилу» из города Гори, которая сейчас занимает пятое место в чемпионате Грузии. В прошлом сезоне «Дила» завоевала бронзу национального первенства.
В нынешнем сезоне Демченко вместе с «Дилой» в квалификации Лиги конференций сумел пройти словацкий «ДАК» и полтавскую «Ворсклу».
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