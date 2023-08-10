Источник: ЛНЗ нацелился на игрока сборной Барбадоса. Он забил Ворскле в ЛК

Черкасский футбольный клуб ЛНЗ заинтересован в подписании 21-летнего форварда Тьерри Гейла из грузинской «Дилы».

Об этом сообщает Игорь Бурбас. По информации источника, украинской команде предстоит выиграть конкуренцию за игрока у топ-клубов Австрии, Польши и Греции.

Гейл выступает за сборную Барбадоса с 2018 года. За это время он провел 8 матчей, в которых забил 2 гола.

Интересно, что в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Дилой» и «Ворсклой» Гейл забил третий гол для своей команды в ворота полтавчан.