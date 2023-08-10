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Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 18:37 |
847
3

Источник: ЛНЗ нацелился на игрока сборной Барбадоса. Он забил Ворскле в ЛК

Тьерри Гейла из «Дилы» хотят подписать топ-клубы Австрии, Польши и Греции

10 августа 2023, 18:37 |
847
3
Источник: ЛНЗ нацелился на игрока сборной Барбадоса. Он забил Ворскле в ЛК
Twitter. Тьерри Гейл

Черкасский футбольный клуб ЛНЗ заинтересован в подписании 21-летнего форварда Тьерри Гейла из грузинской «Дилы».

Об этом сообщает Игорь Бурбас. По информации источника, украинской команде предстоит выиграть конкуренцию за игрока у топ-клубов Австрии, Польши и Греции.

Гейл выступает за сборную Барбадоса с 2018 года. За это время он провел 8 матчей, в которых забил 2 гола.

Интересно, что в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Дилой» и «Ворсклой» Гейл забил третий гол для своей команды в ворота полтавчан.

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Тьерри Гейл ЛНЗ Черкассы Дила Гори трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава
Источник Игорь Бурбас
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Gargantua
хорошая шутка ))
этот парень усилил бы Динамо и Шахтер
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+2
Анатолій Чорнобук
Щоб купити його -  треба продати всіх зі Скрипником на додачу
Геній з Барбадосу як не крути
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0
Дані Рохас
Ворскла попуски, молюсь что бы они в пердив вылетели
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0
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