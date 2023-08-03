Лига конференций03 августа 2023, 21:48 | Обновлено 03 августа 2023, 21:53
609
3
ВИДЕО. Дила забила третий гол в ворота Ворсклы на 86-й минуте
В воротах полтавчан расписался Тьерри Гейл из Барбадоса
03 августа 2023, 21:48 | Обновлено 03 августа 2023, 21:53
609
3
В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.
На 86-й минуте Тьерри Гейл вывел Дилу вперед по сумме двух матчей.
ГОЛ! 3:1. Тьерри Гейл, 86 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2023, 21:46 0
Украинский защитник будет выступать за «Атромитос»
Теннис | 02 августа 2023, 22:43 31
Элина пробилась в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне
Футбол | 03.08.2023, 17:11
Теннис | 03.08.2023, 08:18
Футбол | 03.08.2023, 12:13
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Позорище
Боягузливий перший тайм...
Просто немає слів...!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
03.08.2023, 10:48 4
01.08.2023, 17:18 28
01.08.2023, 17:41
03.08.2023, 11:32 34
02.08.2023, 23:59 12
01.08.2023, 20:32 1
01.08.2023, 22:50 7