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  4. ВИДЕО. Дила забила третий гол в ворота Ворсклы на 86-й минуте
Лига конференций
03 августа 2023, 21:48 | Обновлено 03 августа 2023, 21:53
609
3

ВИДЕО. Дила забила третий гол в ворота Ворсклы на 86-й минуте

В воротах полтавчан расписался Тьерри Гейл из Барбадоса

03 августа 2023, 21:48 | Обновлено 03 августа 2023, 21:53
609
3
ВИДЕО. Дила забила третий гол в ворота Ворсклы на 86-й минуте
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».

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Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.

На 86-й минуте Тьерри Гейл вывел Дилу вперед по сумме двух матчей.

ГОЛ! 3:1. Тьерри Гейл, 86 мин.

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Дила Гори Ворскла Полтава видео голов и обзор Лига конференций Дила - Ворскла Тьерри Гейл
Источник Sport.ua
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