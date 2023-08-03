ВИДЕО. Дила забила третий гол в ворота Ворсклы на 86-й минуте

В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».

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Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.

На 86-й минуте Тьерри Гейл вывел Дилу вперед по сумме двух матчей.

ГОЛ! 3:1. Тьерри Гейл, 86 мин.