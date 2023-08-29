Украина. Премьер лига29 августа 2023, 14:52 |
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В ЛНЗ опровергли информацию о том, что Кучер будет тренировать команду
Президент «ЛНЗ» утверждает, что это фейк
29 августа 2023, 14:52 |
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Президент «ЛНЗ» Андрей Полтавец отреагировал на слухи о назначении главным тренером команды Александра Кучера.
«Полный бред, даже не знаю, откуда слухи идут. 100% не соответствует действительности.
Это кто-то распускает слухи, кому-то это выгодно. Мы на это не обращаем внимания, это стопроцентный фейк», – сказал Полтавец.
Ранее сообщалось о кандидатуре Олега Дулуба, но официального назначения так и не произошло.
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