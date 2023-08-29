Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ЛНЗ опровергли информацию о том, что Кучер будет тренировать команду
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 14:52 |
459
0

В ЛНЗ опровергли информацию о том, что Кучер будет тренировать команду

Президент «ЛНЗ» утверждает, что это фейк

29 августа 2023, 14:52 |
459
0
В ЛНЗ опровергли информацию о том, что Кучер будет тренировать команду
ФК ЛНЗ. Андрей Полтавец

Президент «ЛНЗ» Андрей Полтавец отреагировал на слухи о назначении главным тренером команды Александра Кучера.

«Полный бред, даже не знаю, откуда слухи идут. 100% не соответствует действительности.

Это кто-то распускает слухи, кому-то это выгодно. Мы на это не обращаем внимания, это стопроцентный фейк», – сказал Полтавец.

Ранее сообщалось о кандидатуре Олега Дулуба, но официального назначения так и не произошло.

По теме:
Кремень-2 – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенни МАКУАНА: «Разница в классе игроков УПЛ и Лиги 1 совершенно незаметна»
Источник: Кучер станет новым главным тренером ЛНЗ
Александр Кучер чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Андрей Полтавец
Источник Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Теннис | 28 августа 2023, 23:07 14
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open

Марта прогнозировано проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана

Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Футбол | 28 августа 2023, 19:30 0
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне

Аргентинская звезда продолжает покорять США

Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд
Футбол | 29.08.2023, 12:40
Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд
Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Бокс | 28.08.2023, 15:37
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Теннис | 29.08.2023, 10:41
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
28.08.2023, 13:41 7
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
28.08.2023, 23:35
Волейбол
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
28.08.2023, 06:25 20
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
29.08.2023, 06:35 11
Футбол
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
28.08.2023, 07:32 1
Бокс
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
27.08.2023, 22:47 25
Другие виды
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
27.08.2023, 18:09 10
Футбол
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
27.08.2023, 13:31 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем