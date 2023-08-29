В ЛНЗ опровергли информацию о том, что Кучер будет тренировать команду

Президент «ЛНЗ» Андрей Полтавец отреагировал на слухи о назначении главным тренером команды Александра Кучера.

«Полный бред, даже не знаю, откуда слухи идут. 100% не соответствует действительности.

Это кто-то распускает слухи, кому-то это выгодно. Мы на это не обращаем внимания, это стопроцентный фейк», – сказал Полтавец.

Ранее сообщалось о кандидатуре Олега Дулуба, но официального назначения так и не произошло.