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Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 14:29 | Обновлено 24 августа 2023, 14:51
810
0

Вечернюю тренировку ЛНЗ проведет новый тренерский штаб

Черкасщане начинают подготовку к матчу с «Металлистом 1925»

24 августа 2023, 14:29 | Обновлено 24 августа 2023, 14:51
810
0
Вечернюю тренировку ЛНЗ проведет новый тренерский штаб
ФК ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, после сегодняшней встречи с руководством ЛНЗ вслед за главным тренером Александром Ковпаком были уволены его помощники Виталий Комарницкий и Александр Максимов, а также тренер вратарей Игорь Билан.

В 17:00 тренировку ЛНЗ проведет новый тренерский штаб. Кто станет новым главкомом фиолетовых? Интриге жить осталось недолго. Пока в прессе всплывали фамилии двух кандидатов – Олега Дулуба и Александра Кучера.

После четырех туров чемпионата УПЛ-2023/2024 ЛНЗ с 3 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. В субботу, 26 августа, черкасщане сыграют дома с «Металлистом 1925».

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ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб Александр Кучер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Александр Ковпак Виталий Комарницкий Александр Максимов отставка назначение тренера Игорь Билан
Источник Sport.ua
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