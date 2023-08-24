Вечернюю тренировку ЛНЗ проведет новый тренерский штаб

Как стало известно Sport.ua, после сегодняшней встречи с руководством ЛНЗ вслед за главным тренером Александром Ковпаком были уволены его помощники Виталий Комарницкий и Александр Максимов, а также тренер вратарей Игорь Билан.

В 17:00 тренировку ЛНЗ проведет новый тренерский штаб. Кто станет новым главкомом фиолетовых? Интриге жить осталось недолго. Пока в прессе всплывали фамилии двух кандидатов – Олега Дулуба и Александра Кучера.

После четырех туров чемпионата УПЛ-2023/2024 ЛНЗ с 3 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. В субботу, 26 августа, черкасщане сыграют дома с «Металлистом 1925».