Источник: Кучер станет новым главным тренером ЛНЗ

Новым главным тренером черкасского клуба «ЛНЗ» станет экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер. Об этом сообщает ВЗбирна.

Ранее сообщалось о кандидатуре Олега Дулуба, но официального назначения так и не произошло. О том, что кандидатуру Кучера рассматривают в черкасском клубе, Sport.ua писал 24 августа.

Источник сообщает, что за селекцию в ЛНЗ отвечает агент Довбика – Алексей Люндовский. Он близок к Евгению Красникову. Игроки из «Металлиста» – это подтверждение этой истории.

Также источник предполагает, что Люндовский убедил руководство «ЛНЗ» не назначать Дулуба, а отдать предпочтение Александру Кучеру.