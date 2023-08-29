Источник: Кучер станет новым главным тренером ЛНЗ
Олега Дулуба в черкасском клубе не будет
Новым главным тренером черкасского клуба «ЛНЗ» станет экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер. Об этом сообщает ВЗбирна.
Ранее сообщалось о кандидатуре Олега Дулуба, но официального назначения так и не произошло. О том, что кандидатуру Кучера рассматривают в черкасском клубе, Sport.ua писал 24 августа.
Источник сообщает, что за селекцию в ЛНЗ отвечает агент Довбика – Алексей Люндовский. Он близок к Евгению Красникову. Игроки из «Металлиста» – это подтверждение этой истории.
Также источник предполагает, что Люндовский убедил руководство «ЛНЗ» не назначать Дулуба, а отдать предпочтение Александру Кучеру.
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