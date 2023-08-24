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Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 04:46 | Обновлено 24 августа 2023, 04:48
346
0

Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ

Еще в 4-ом туре специалист тренировал «Днепр-1», а перед 5-м может получить назначение в другой клуб

24 августа 2023, 04:46 | Обновлено 24 августа 2023, 04:48
346
0
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
УПЛ. Александр Кучер

По информации Sport.ua, Александр Кучер рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера ЛНЗ.

Эта должность стала вакантной накануне, когда черкасский клуб проиграл на своем поле «Виктории» в матче четвертого предварительного раунда Кубка Украины (0:1). Уже через два часа после игры черкасский клуб объявил об отставке Александра Ковпака, пожелав тому «больших достижений».

40-летний Кучер начал тренерскую карьеру летом 2020 года, когда возглавил «Металл» перед дебютом харьковской команды во Второй лиге. Вместе с нею он вышел в Первую лигу, где ведомый им коллектив, уже под названием «Металлист», выиграл остановленный из-за начала полномасштабной войны чемпионат, завоевав путевку в Премьер-лигу.

Правда, в УПЛ бывший защитник сборной Украины тренировал уже не «Металлист», а «Днепр-1». С ним Кучер выиграл серебро. Благодаря такому результату днепряне впервые в истории получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Но старт нового сезона для «спортклубовцев» оказался неудачным: вылет из Лиги чемпионов от «Панатинаикоса», из Лиги Европы — от «Славии», натужная победа над «Полесьем», ничья с «Минаем» и поражение от «Оболони» в чемпионате. Все это, вкупе с уходом из «Днепра-1» единомышленника Евгения Красникова, привело к отставке Кучера и его тренерского штаба.

ЛНЗ с 3 очками после четырех туров занимает 13-е место в УПЛ. В субботу, 26 августа, черкасская команда сыграет дома с «Металлистом 1925».

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Источник Sport.ua
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