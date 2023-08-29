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Чемпионат Украины
Кремень-2
29.08.2023 14:00 – 74 1 : 2
Металлург-2 Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
29 августа 2023, 14:00 | Обновлено 29 августа 2023, 14:09
137
0

Кремень-2 – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 августа в 14:00 видеотрансляцию матча 4-го тура Второй лиги

29 августа 2023, 14:00 | Обновлено 29 августа 2023, 14:09
137
0
Кремень-2 – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

29 августа проходит поединок 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 4-й тур, 29 августа

  • 13:00. Кремень-2 – Металлург-2

Кремень-2 – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Ковальский (Металлург-2 Зп).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Юдин (Металлург-2 Зп).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Рокотянский (Кремень-2).
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Источник Sport.ua
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