29.08.2023 14:00 – 74’ 1 : 2
Украина. Вторая лига29 августа 2023, 14:00 | Обновлено 29 августа 2023, 14:09
137
0
Кремень-2 – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 августа в 14:00 видеотрансляцию матча 4-го тура Второй лиги
29 августа 2023, 14:00 | Обновлено 29 августа 2023, 14:09
137
0
29 августа проходит поединок 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 4-й тур, 29 августа
- 13:00. Кремень-2 – Металлург-2
Кремень-2 – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Ковальский (Металлург-2 Зп).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Юдин (Металлург-2 Зп).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Рокотянский (Кремень-2).
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