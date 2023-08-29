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Кремень-2
29.08.2023 14:00 – FT 1 : 2
Металлург-2 Зп
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Украина. Вторая лига
29 августа 2023, 18:29 | Обновлено 29 августа 2023, 19:19
139
0

Вторая лига. Металлург-2 победил в третий раз подряд

Запорожский клуб в гостях обыграл Кремень-2

29 августа 2023, 18:29 | Обновлено 29 августа 2023, 19:19
139
0
Вторая лига. Металлург-2 победил в третий раз подряд
ФК Металлург-2

Молодежный состав запорожского «Металлурга» обыграл дублеров кременчугского «Кремня» в заключительном матче 4-го тура Второй лиги.

В середине первого тайма Станислав Рокотянский, бывший игрок «Металлурга», открыл счет, однако был заменен перед перерывом. Во второй половине матча Никита Юдин быстро сравнял счет, а через 15 минут Георгий Ковальский установил окончательный счет встречи - 2:1 в пользу «Металлурга-2».

Таким образом «Металлург-2» одержал свою третью победу в трех матчах нынешнего сезона и занимает третье место в турнирной таблице Второй лиги. «Кремень-2» потерпел четвертое поражение в четырех матчах и находится на предпоследнем, 14-м месте.

Вторая лига, 4 тур

29 августа

Кремень-2 (Кременчуг) – Металлург-2 (Запорожье) – 1:2 (1:0)

Голы: Рокотянский, 31 – Юдин, 48, Ковальский, 63.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Ковальский (Металлург-2 Зп).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Юдин (Металлург-2 Зп).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Рокотянский (Кремень-2).
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Вторая лига Украины Металлург-2 Запорожье Кремень-2 Кременчуг видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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