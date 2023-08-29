Элина Свитолина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open
29 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.
В первом раунде украинка сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№90 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №17 после матча Хан – Вондроушова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Анастасии Павлюченковой (№98 WTA) или Фионы Кроули (№729 WTA).
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