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  4. Элина Свитолина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
29 августа 2023, 12:46 |
1191
0

Элина Свитолина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open

29 августа 2023, 12:46 |
1191
0
Элина Свитолина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№90 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №17 после матча Хан – Вондроушова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Анастасии Павлюченковой (№98 WTA) или Фионы Кроули (№729 WTA).

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Источник Sport.ua
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