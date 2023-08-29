ВЕРНИДУБ: «С таким судейством скоро будут морды бить прямо на поле»
Главный тренер «Кривбасса» недоволен работой арбитров
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал оценку судейству в нашем чемпионате.
- Ваш матч с «Оболонью» обслуживала группа наших арбитров. Похоже, им здорово досталось?
- На мой взгляд, не имеет права помощник тренера, или кто-либо, когда женщина судит, кричать в ее адрес оскорбительные слова. Но вы видите, что в судействе у нас делается. Если даже Роман Григорчук выдал по этому поводу целую тираду... Получается, не один Вернидуб не любит проигрывать.
Когда это по-человечески, так, как должно быть: проиграл, пожал коллеге руку и ушел, а когда твою команду откровенно убивают, то есть недовольство. Примеры: Григорчук, Ротань... С таким судейством мы можем докатиться до того, что скоро будут морды бить прямо на поле, – сказал Вернидуб.
Ранее одесский «Черноморец» опубликовал официальное заявление, в котором критически высказался относительно судейства матчей украинского чемпионата.
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