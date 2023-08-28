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  4. ФК Черноморец: «Система судейства в нашем футболе должна быть реформирова»
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 09:23 |
828
4

ФК Черноморец: «Система судейства в нашем футболе должна быть реформирова»

Одесский клуб опубликовал официальное заявление

28 августа 2023, 09:23 |
828
4
ФК Черноморец: «Система судейства в нашем футболе должна быть реформирова»
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» опубликовал официальное заявление, в котором критически высказался относительно судейства матчей украинского чемпионата.

«Футбольный клуб «Черноморец» никогда не принадлежал к спортивным коллективам, при первой же возможности обвиняющим весь окружающий мир в неудовлетворительных результатах. Но пришло время посмотреть правде в глаза: система футбольного судейства в Украине не выдерживает никакой критики. Конечно, это стало понятно не сегодня и не вчера. Тем не менее, всему должен быть положен предел. У клуба в течение нескольких последних месяцев накапливаются вопросы, на которые нет никакого ответа. Сразу отметим: мы понимаем что вопросы по назначению пенальти в наши ворота за нарушение правил в метре от штрафной площадки, неназначение пенальти в ворота соперника при ничейном счете, удаление важного игрока за несуществующий фол накануне игры против лидера уже, как говорится, заиграны. Пропустили и забыли. Но на более глобальные вопросы мы очень хотим найти ответы.

- по какому принципу у нас назначают судей на тот или иной матч?
- почему система ВАР у нас до сих пор не охватывает все поединки тура, которые играются в течение трех дней
- как назначают и готовят арбитров ВАР – иногда складывается впечатление, что между нашим ВАРом и европейским – световые годы
- когда наши судьи начнут говорить? В каждом туре есть результативные ошибки. Кто и как за них отвечает?

Если у руководства судейского корпуса есть хотя бы ответы на эти вопросы, то реформу судейской очистки и глобальной переквалификации арбитров можно начинать. А то, что ее нужно начинать, не должно быть никаких сомнений. Господа судьи, посмотрите на своих коллег из Польши и Румынии. Они обслуживают матчи Лиги чемпионов и чемпионата мира. Вам не надоело быть «героями» одних и тех же журналистских материалов? Вдумайтесь только – если судейская бригада у нас просто качественно сделала свою работу, то это уже событие тура! Обидно, очень обидно.

Еще более обидно, что это все происходит во время полномасштабной войны. Мы играем в футбол благодаря нашим защитникам. Играем в том числе ради их эмоций – мы знаем, о чем говорим, вспомните апрельский матч «Кривбасс» – «Черноморец». Мы должны играть в футбол и выяснять, кто сильнее, учитывая только спортивную составляющую. Так должно быть всегда. Особенно в это тяжелое и ответственное для страны время.

Предлагаем всем клубам УПЛ объединить усилия ради прозрачных и честных принципов судейства», – сказано в заявлении клуба.

Ранее главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, что он думает о судейском корпусе УПЛ.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу судейство Комитет арбитров УАФ
Источник ФК Черноморец
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Комментарии 4
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😸
Той Лучано більше часу знаходиться у себе дома в Італії та ще й керує і отримує зарплату в Україні. Нонсес!
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+2
😸
Гнати в шию того старого сліпого нікчемного Лучано Лучи з нашого футболу! Кому він тут потрібен? Повиганяти половину арбітрів і заборонити вести будь яку діяльність у футболі і у по дальшому всього, що стосується футболу.
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+2
Gargantua
а Павелко теперь за измену Родине сидеть будет?
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0
potemkin78
они токо защищают судей
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0
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