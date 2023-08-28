Первая лига. Ничья Агробизнеса и Подолья, победа Полтавы

Закончилось еще два матча в обеих группах Первой лиги Украины. В группе А Агробизнес» и «Подолье» поделили очки, а в группе Б «Полтава» камня на камне не оставила от «Кременя», забив ему шесть голов и не пропустив ни одного.

Первая лига. Группа А.

Агробизнес – Подолье – 0:0.

Первая лига. Группа Б.

Кремень – Полтава – 0:6.

Голы: Шмигельский, 21, 47, Бужин, 52, 63, Щербак, 54, Шаповалов, 84.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ А

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ Б