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Агробизнес
28.08.2023 16:30 – FT 0 : 0
Подолье
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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 19:05 | Обновлено 28 августа 2023, 19:07
77
0

Первая лига. Ничья Агробизнеса и Подолья, победа Полтавы

Закончились два матча второго футбольного дивизиона

28 августа 2023, 19:05 | Обновлено 28 августа 2023, 19:07
77
0
Первая лига. Ничья Агробизнеса и Подолья, победа Полтавы
ФК Подолье

Закончилось еще два матча в обеих группах Первой лиги Украины. В группе А Агробизнес» и «Подолье» поделили очки, а в группе Б «Полтава» камня на камне не оставила от «Кременя», забив ему шесть голов и не пропустив ни одного.

Первая лига. Группа А.

Агробизнес – Подолье – 0:0.

Первая лига. Группа Б.

Кремень – Полтава – 0:6.

Голы: Шмигельский, 21, 47, Бужин, 52, 63, Щербак, 54, Шаповалов, 84.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ А

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ Б

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Агробизнес Подолье Хмельницкий Полтава Кремень Кременчуг Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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