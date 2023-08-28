28.08.2023 16:30 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига28 августа 2023, 19:05 | Обновлено 28 августа 2023, 19:07
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Первая лига. Ничья Агробизнеса и Подолья, победа Полтавы
Закончились два матча второго футбольного дивизиона
28 августа 2023, 19:05 | Обновлено 28 августа 2023, 19:07
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Закончилось еще два матча в обеих группах Первой лиги Украины. В группе А Агробизнес» и «Подолье» поделили очки, а в группе Б «Полтава» камня на камне не оставила от «Кременя», забив ему шесть голов и не пропустив ни одного.
Первая лига. Группа А.
Агробизнес – Подолье – 0:0.
Первая лига. Группа Б.
Кремень – Полтава – 0:6.
Голы: Шмигельский, 21, 47, Бужин, 52, 63, Щербак, 54, Шаповалов, 84.
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