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Украина. Первая лига28 августа 2023, 11:23 | Обновлено 28 августа 2023, 11:27
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Первая лига. Матчи 5-го тура, 28 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 августа видеотрансляцию поединков 5-го тура Первой лиги
28 августа 2023, 11:23 | Обновлено 28 августа 2023, 11:27
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28 августа проходят поединки 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 5-й тур, 28 августа
- 14:15. ФСК Мариуполь – Ингулец
- 15:00. Виктория – Горняк-Спорт
- 15:30. Прикарпатье – Хуст
- 16:00. Эпицентр – Нива Тернополь
- 16:15. Кремень – Полтава
- 16:30. Агробизнес – Подолье
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей тура
14:15. ФСК Мариуполь – Ингулец
15:00. Виктория – Горняк-Спорт
15:30. Прикарпатье – Хуст
16:00. Эпицентр – Нива Тернополь
16:15. Кремень – Полтава
16:30. Агробизнес – Подолье
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