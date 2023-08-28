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Чемпионат Украины
Прикарпатье
28.08.2023 15:30 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 августа 2023, 11:23 | Обновлено 28 августа 2023, 11:27
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0

Первая лига. Матчи 5-го тура, 28 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 августа видеотрансляцию поединков 5-го тура Первой лиги

28 августа 2023, 11:23 | Обновлено 28 августа 2023, 11:27
60
0
Первая лига. Матчи 5-го тура, 28 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

​28 августа проходят поединки 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 5-й тур, 28 августа

  • 14:15. ФСК Мариуполь – Ингулец
  • 15:00. Виктория – Горняк-Спорт
  • 15:30. Прикарпатье – Хуст
  • 16:00. Эпицентр – Нива Тернополь
  • 16:15. Кремень – Полтава
  • 16:30. Агробизнес – Подолье

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей тура​

14:15. ФСК Мариуполь – Ингулец

15:00. Виктория – Горняк-Спорт

15:30. Прикарпатье – Хуст

16:00. Эпицентр – Нива Тернополь

16:15. Кремень – Полтава

16:30. Агробизнес – Подолье

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Полтава чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Первая лига Украины Виктория Сумы (Николаевка) Кремень Кременчуг Ингулец Подолье Хмельницкий Агробизнес смотреть онлайн Эпицентр Каменец-Подольский Хуст ФСК Мариуполь Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Тернополь
Источник Sport.ua
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