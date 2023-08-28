Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Виктория продлила беспроигрышную серию
Чемпионат Украины
Виктория
28.08.2023 15:00 – FT 1 : 0
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 августа 2023, 18:07 | Обновлено 28 августа 2023, 18:08
204
0

Первая лига. Виктория продлила беспроигрышную серию

Сумская команда минимально победила «Горняк-Спорт»

28 августа 2023, 18:07 | Обновлено 28 августа 2023, 18:08
204
0
Первая лига. Виктория продлила беспроигрышную серию
Фк Виктория

Закончился еще один матч 5 тура Первой лиги группы Б. Сумская «Виктория» в домашнем матче минимально победила «Горняк-Спорт». Единственный гол на 9 минуте забил Вадим Шаврин.

Сумская команда продолжает идти без поражений – теперь в ее активе три победы и две ничьи.

Первая лига. Группа Б. 5 тур.

Виктория – Горняк-Спорт – 1:0.

Гол: Шаврин, 9.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Первая лига. Ничья Агробизнеса и Подолья, победа Полтавы
Первая лига. Тернопольская Нива вырвала победу у Эпицентра
Первая лига. Прикарпатье разгромило Хуст
Виктория Сумы (Николаевка) Горняк-Спорт Первая лига Украины отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турецкие гранды претендуют на экс-хавбека Шахтера, играющего в Италии
Футбол | 28 августа 2023, 17:41 0
Турецкие гранды претендуют на экс-хавбека Шахтера, играющего в Италии
Турецкие гранды претендуют на экс-хавбека Шахтера, играющего в Италии

Маркос Антонио, вероятно, покинет «Лацио» до закрытия трансферного окна

Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Футбол | 27 августа 2023, 21:28 7
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича

Главным тренером луганской команды вскоре станет Валерий Кривенцов

Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Футбол | 28.08.2023, 13:41
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Волейбол | 28.08.2023, 00:20
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
Бокс | 28.08.2023, 08:07
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
27.08.2023, 01:32 10
Бокс
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 2
Бокс
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
26.08.2023, 18:54 30
Футбол
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
27.08.2023, 01:20 145
Бокс
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
27.08.2023, 13:31 18
Бокс
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
27.08.2023, 16:56 17
Футбол
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
27.08.2023, 00:32 12
Футбол
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем