Первая лига. Виктория продлила беспроигрышную серию

Закончился еще один матч 5 тура Первой лиги группы Б. Сумская «Виктория» в домашнем матче минимально победила «Горняк-Спорт». Единственный гол на 9 минуте забил Вадим Шаврин.

Сумская команда продолжает идти без поражений – теперь в ее активе три победы и две ничьи.

Первая лига. Группа Б. 5 тур.

Виктория – Горняк-Спорт – 1:0.

Гол: Шаврин, 9.

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