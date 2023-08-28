28.08.2023 15:00 – FT 1 : 0
Украина. Первая лига28 августа 2023, 18:07 | Обновлено 28 августа 2023, 18:08
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Первая лига. Виктория продлила беспроигрышную серию
Сумская команда минимально победила «Горняк-Спорт»
28 августа 2023, 18:07 | Обновлено 28 августа 2023, 18:08
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Закончился еще один матч 5 тура Первой лиги группы Б. Сумская «Виктория» в домашнем матче минимально победила «Горняк-Спорт». Единственный гол на 9 минуте забил Вадим Шаврин.
Сумская команда продолжает идти без поражений – теперь в ее активе три победы и две ничьи.
Первая лига. Группа Б. 5 тур.
Виктория – Горняк-Спорт – 1:0.
Гол: Шаврин, 9.
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