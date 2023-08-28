Кубок лиги Аргентины. Победный дебют Тевеса, Ривер разгромил Барракас
На выходных продолжился второй тур группового раунда Кубка лиги Аргентины
На выходных продолжился второй тур группового раунда розыгрыша Кубка Профессиональной лиги Аргентины. В обеих группах сыграли по пять матчей.
В группе А победой дебютировал Карлос Тевес в должности главного тренера «Индепендьенте» из Авельянеды. В домашнем матче против столичного «Велес Сарсфилда» Тевес впервые в своей тренерской карьере применил схему 5-3-2 и сыграл в три центральных защитника. А победу хозяева вырвали в компенсированное время — Матиас Хименес реализовал пенальти и сделал дубль.
«Ривер Плейт» также в домашнем матче разгромил «Барракас Сентраль». В первом тайме форвард гостей Бруно Сепульведа забил по голу в чужие и свои ворота, а после перерыва сначала Николас Де ла Крус вывел «Ривер» вперед и почти сразу же «Барракас» остался в меньшинстве после удаления Родриго Инсуа. А в конце встречи сработали две замены, которые провел главный тренер «Ривер Плейта» Мартин Демичелис: Пабло Солари сделал дубль, а Саломон Рондон забил уже через пару минут после появления на поле.
В группе В столичный «Сан-Лоренсо» смог спасти ничью в домашнем матче против «Бельграно» из Кордовы, пропустив два гола один за другим в середине второго тайма. В компенсированное время Адам Баррейро, который открыл счет в матче с пенальти, сделал дубль и принес своей команде ничью со счетом 2:2.
А «Бока Хуниорс» в Хунине минимально проиграла местному «Сармьенто» - Габриэль Диас в середине первого тайма забил единственный гол после грубого просчета вратаря гостей Хавьера Гарсии. В конце матча у «Боки» был шанс сравнять счет после того, как рефери Сильвио Трукко назначил в ворота хозяев сомнительный пенальти за игру рукой. Однако вратарь «Сармьенто» Хосе Антонио Девекки справился с ударом Дарио Бенедетто.
Кубок профессиональной лиги, тур 2
26-27 августа
Группа А
Тальерес (Кордова) — Уракан (Буэнос-Айрес) — 2:1 (1:1)
Голы: Бустос, 41, Родригес, 88 — Коккаро, 43.
Тигре (Сан-Фернандо) — Расинг (Авельянеда) — 1:2 (1:2)
Голы: Р. Рохас, 18 — Кинтеро, 6, Гальего, 12.
Годой Крус (Мендоса) — Сентраль Кордова (Сантьяго-Дель-Эстеро) — 1:0 (0:0)
Гол: Лопес, 51.
Индепендьенте (Авельянеда) — Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) — 2:1 (0:0)
Голы: Хименес, 51, Хименес, 90+5 (с пенальти) — Кастро, 83.
Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) — Барракас Сентраль (Буэнос-Айрес) — 5:1 (1:1)
Голы: Сепульведа, 37 (в свои ворота), Де ла Крус, 48, Солари, 80, Рондон, 85, Солари, 90 — Сепульведа, 24.
Группа В
Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) — Бельграно (Кордова) — 2:2 (1:0)
Голы: Барейро, 45+3 (пенальти), Барейро, 90+4 — Баринага, 55, Пассерини, 61.
Эстудиантес (Ла-Плата) — Унион (Санта-Фе) — 1:3 (1:0)
Голы: Кастильо Маньома, 44 — Москейра, 49, Моралес, 57, Моралес, 64.
Ньюэллс Олд Бойс (Росарио) — Ланус — 1:0 (0:0)
Гол: Лема, 6 (в свои ворота).
Платенсе (Висенте Лопес) — Дефенса и Хустисия (Флоренсио Варела) — 0:0 (0:0)
Сармьенто (Хунин) — Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) — 1:0 (1:0)
Гол: Диас, 23.
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