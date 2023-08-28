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  4. Кубок лиги Аргентины. Победный дебют Тевеса, Ривер разгромил Барракас
Аргентина
28 августа 2023, 18:33 |
86
0

Кубок лиги Аргентины. Победный дебют Тевеса, Ривер разгромил Барракас

На выходных продолжился второй тур группового раунда Кубка лиги Аргентины

28 августа 2023, 18:33 |
86
0
Кубок лиги Аргентины. Победный дебют Тевеса, Ривер разгромил Барракас
Getty Images/Global Images Ukraine. Сармьенто

На выходных продолжился второй тур группового раунда розыгрыша Кубка Профессиональной лиги Аргентины. В обеих группах сыграли по пять матчей.

В группе А победой дебютировал Карлос Тевес в должности главного тренера «Индепендьенте» из Авельянеды. В домашнем матче против столичного «Велес Сарсфилда» Тевес впервые в своей тренерской карьере применил схему 5-3-2 и сыграл в три центральных защитника. А победу хозяева вырвали в компенсированное время — Матиас Хименес реализовал пенальти и сделал дубль.

«Ривер Плейт» также в домашнем матче разгромил «Барракас Сентраль». В первом тайме форвард гостей Бруно Сепульведа забил по голу в чужие и свои ворота, а после перерыва сначала Николас Де ла Крус вывел «Ривер» вперед и почти сразу же «Барракас» остался в меньшинстве после удаления Родриго Инсуа. А в конце встречи сработали две замены, которые провел главный тренер «Ривер Плейта» Мартин Демичелис: Пабло Солари сделал дубль, а Саломон Рондон забил уже через пару минут после появления на поле.

В группе В столичный «Сан-Лоренсо» смог спасти ничью в домашнем матче против «Бельграно» из Кордовы, пропустив два гола один за другим в середине второго тайма. В компенсированное время Адам Баррейро, который открыл счет в матче с пенальти, сделал дубль и принес своей команде ничью со счетом 2:2.

А «Бока Хуниорс» в Хунине минимально проиграла местному «Сармьенто» - Габриэль Диас в середине первого тайма забил единственный гол после грубого просчета вратаря гостей Хавьера Гарсии. В конце матча у «Боки» был шанс сравнять счет после того, как рефери Сильвио Трукко назначил в ворота хозяев сомнительный пенальти за игру рукой. Однако вратарь «Сармьенто» Хосе Антонио Девекки справился с ударом Дарио Бенедетто.

Кубок профессиональной лиги, тур 2

26-27 августа

Группа А

Тальерес (Кордова) — Уракан (Буэнос-Айрес) — 2:1 (1:1)

Голы: Бустос, 41, Родригес, 88 — Коккаро, 43.

Тигре (Сан-Фернандо) — Расинг (Авельянеда) — 1:2 (1:2)

Голы: Р. Рохас, 18 — Кинтеро, 6, Гальего, 12.

Годой Крус (Мендоса) — Сентраль Кордова (Сантьяго-Дель-Эстеро) — 1:0 (0:0)

Гол: Лопес, 51.

Индепендьенте (Авельянеда) — Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) — 2:1 (0:0)

Голы: Хименес, 51, Хименес, 90+5 (с пенальти) — Кастро, 83.

Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) — Барракас Сентраль (Буэнос-Айрес) — 5:1 (1:1)

Голы: Сепульведа, 37 (в свои ворота), Де ла Крус, 48, Солари, 80, Рондон, 85, Солари, 90 — Сепульведа, 24.

Группа В

Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) — Бельграно (Кордова) — 2:2 (1:0)

Голы: Барейро, 45+3 (пенальти), Барейро, 90+4 — Баринага, 55, Пассерини, 61.

Эстудиантес (Ла-Плата) — Унион (Санта-Фе) — 1:3 (1:0)

Голы: Кастильо Маньома, 44 — Москейра, 49, Моралес, 57, Моралес, 64.

Ньюэллс Олд Бойс (Росарио) — Ланус — 1:0 (0:0)

Гол: Лема, 6 (в свои ворота).

Платенсе (Висенте Лопес) — Дефенса и Хустисия (Флоренсио Варела) — 0:0 (0:0)

Сармьенто (Хунин) — Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) — 1:0 (1:0)

Гол: Диас, 23.

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Кубок Профессиональной лиги Аргентины Индепендьенте Карлос Тевес Ривер Плейт Пабло Солари Сан-Лоренсо Адам Баррейро Бока Хуниорс Атлетико Сармьенто Хосе Антонио Девекки видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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