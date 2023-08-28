ВИДЕО. Совершенное безумие. Чудо-гол Сармьенто в Кубке лиги Аргентины

Удивительный и одновременно курьезный гол стал решающим в матче второго тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины в группе В между «Сармьенто» из Хунина и столичной «Бокой Хуниорс».

На 23-й минуте встречи вратарь «Боки» Хавьер Гарсия далеко выбежал из ворот и, пытаясь прервать выход один на один, оступился. В результате мяч откатился к левому защитнику хозяев Габриэлю Диасу, который метров с 30 перебросил и Гарсию, и защитника «Боки» Факундо Ронкалью, который успел вернуться во вратарскую площадку, но до мяча не дотянулся.

«Ты совершенно безумный, Габи», — подписано видео на странице «Сармиенто» в Twittere.

Этот гол так и остался единственным в матче и принес «Сармьенто» вторую сухую победу в двух матчах розыгрыша Кубка лиги.