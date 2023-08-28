Первая лига. Прикарпатье разгромило Хуст

Закончился поединок 5-го тура Первой лиги Украины. В группе А встречались аутсайдеры – ивано-франковское «Прикарпатье» и «Хуст».

Несмотря на то, что многие футболисты «Прикарпатья» служат в Вооруженных силах Украины, команда сумела разгромить своего оппонента со счетом 7:0.

Как сообщал ранее Sport.ua, под вопросом было участие главного тренера «Прикарпатья» Олега Рыпана в матче, поскольку он тоже несет службу в ВСУ. Командой должен был руководить его помощник Алексей Городов.

Первая лига Украины. 5 тур. Группа А.

Прикарпатье – Хуст – 7:0.

Голы: Хома, 16, 59, 75, Шинкаренко, 20, 72, Барчук, 55, Рудюк, 90.

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