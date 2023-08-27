Служба в армии игроков Прикарпатья не помешает проведению матча с Хустом

28 августа футболисты Прикарпатья в очередном туре перволигового первенства Украины будут принимать Хуст.

Как стало известно Sport.ua, в эти дни большая группа футболистов и тренеров «Прикарпатья», которые еще в апреле 2022 года вступили в ряды ВСУ, находятся по месту службы и не смогут быть задействованы в поединке с закарпатцами.

Однако, как отметил в комментарии Sport.ua президент ПФЛ Александр Каденко, никто из ФК «Прикарпатье» к нему не обращался с просьбой о переносе поединка.

По информации нашего источника, в противостоянии с «Хустом» при отсутствии главного тренера Олега Рыпана (он также проходит службу в ВСУ), действиями «Прикарпатья» будет руководить его помощник – Алексей Городов.

28 августа ивано-франковцы планируют дозаявить нескольких игроков из молодежного состава и из «Прикарпатья-Тепловика», выступающего в областном первенстве среди любителей.