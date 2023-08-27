Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Служба в армии игроков Прикарпатья не помешает проведению матча с Хустом
Украина. Первая лига
27 августа 2023, 11:11 |
263
0

Служба в армии игроков Прикарпатья не помешает проведению матча с Хустом

Матч «Прикарпатье» – «Хуст» пройдет согласно календарю

27 августа 2023, 11:11 |
263
0
Служба в армии игроков Прикарпатья не помешает проведению матча с Хустом

28 августа футболисты Прикарпатья в очередном туре перволигового первенства Украины будут принимать Хуст.

Как стало известно Sport.ua, в эти дни большая группа футболистов и тренеров «Прикарпатья», которые еще в апреле 2022 года вступили в ряды ВСУ, находятся по месту службы и не смогут быть задействованы в поединке с закарпатцами.

Однако, как отметил в комментарии Sport.ua президент ПФЛ Александр Каденко, никто из ФК «Прикарпатье» к нему не обращался с просьбой о переносе поединка.

По информации нашего источника, в противостоянии с «Хустом» при отсутствии главного тренера Олега Рыпана (он также проходит службу в ВСУ), действиями «Прикарпатья» будет руководить его помощник – Алексей Городов.

28 августа ивано-франковцы планируют дозаявить нескольких игроков из молодежного состава и из «Прикарпатья-Тепловика», выступающего в областном первенстве среди любителей.

По теме:
Клуб Второй лиги не поехал на матч и может прекратить существование
Александр НАЗАРЕНКО: «Забитый гол посвящаю своей семье»
Четыре игрока Прикарпатья вернулись в строй перед битвой аутсайдеров
Хуст Прикарпатье Ивано-Франковск инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Бокс | 27 августа 2023, 10:05 5
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»

Американский боксер – об ударе Дюбуа ниже пояса Усику

Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Бокс | 27 августа 2023, 01:20 118
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде

Украинец успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе

«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
Бокс | 27.08.2023, 01:32
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
Бенфика без Трубина победила Жил Висенте
Футбол | 27.08.2023, 01:14
Бенфика без Трубина победила Жил Висенте
Бенфика без Трубина победила Жил Висенте
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Бокс | 27.08.2023, 04:05
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
27.08.2023, 04:29
Бокс
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
26.08.2023, 09:00 2
Бокс
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
25.08.2023, 12:10
Футбол
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
25.08.2023, 23:00 12
Футбол
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
26.08.2023, 08:15 14
Футбол
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
25.08.2023, 11:56
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это не был удар ниже пояса. Надо назначить реванш»
Фрэнк УОРРЕН: «Это не был удар ниже пояса. Надо назначить реванш»
27.08.2023, 02:42 7
Бокс
Обнародованные судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованные судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем