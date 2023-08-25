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Украина. Первая лига
25 августа 2023, 20:23 | Обновлено 25 августа 2023, 20:30
745
2

Прикарпатье обвинили в фиктивном зачислении на военную службу

ГБР совместно с Нацполицией провело около 30 обысков в ТЦК и СП области

25 августа 2023, 20:23 | Обновлено 25 августа 2023, 20:30
745
2
Прикарпатье обвинили в фиктивном зачислении на военную службу
ФК Прикарпатье

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководителей города и футболистов местного профессионального клуба, речь идет о «Прикарпатье».

Сообщение ГБР

Сотрудники ГБР разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города. «Нетронутыми» стали даже футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья.

Бюро установило личности некоторых руководителей состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые наладили эту противоправную схему.

Новобранцы получали возможность фактически не проходить военную службу и получать от государства денежное и материальное обеспечение. Некоторые из них спокойно участвовали в матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья.

Совместно с Нацполицией ГБР провело около 30 обысков в ТЦК и СП Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов. Расследование продолжается.

Ответ клуба Прикарпатье

В «Прикарпатье» отреагировали на сообщение ДБР о фиктивном зачислении на военную службу в роту охраны территориальных центров комплектования и социальной поддержки спортсменов местного профессионального клуба из Ивано-Франковской области.

Официальное заявление клуба на Facebook-странице: «Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК Прикарпатья. И об этом было публично заявлено в апреле 2022 года.

С апреля 2022 года часть спортсменов демобилизовались и прекратили сотрудничество с клубом. Остальные продолжают проходить службу и участвуют в работе команды Прикарпатье-ВСУ».

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Прикарпатье Ивано-Франковск Вооруженные силы Украины ГБР российско-украинская война полиция
Источник ФК Прикарпатье
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Комментарии 2
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Володимир Холстінін
Мажор не буде воювати. А футболісти то є мажори. Україну в основному захищають сини робітників. Хоч і не вміють цього, але вчаться. І так само після перемоги  країну будуть відбудовувати сини робітників, бо вміють будувати. А мажорний непотріб і дальше буде на їхніх спинах  багатіти та сміятись з них. Так хочеться, щоб весь цей непотріб, люди які переможуть після війни вичистили начисто.
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Злий Глобинець
Воно скрізь таке. Хто має гроші, той і відмазується.
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+1
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