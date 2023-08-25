Прикарпатье обвинили в фиктивном зачислении на военную службу
ГБР совместно с Нацполицией провело около 30 обысков в ТЦК и СП области
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководителей города и футболистов местного профессионального клуба, речь идет о «Прикарпатье».
Сообщение ГБР
Сотрудники ГБР разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города. «Нетронутыми» стали даже футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья.
Бюро установило личности некоторых руководителей состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые наладили эту противоправную схему.
Новобранцы получали возможность фактически не проходить военную службу и получать от государства денежное и материальное обеспечение. Некоторые из них спокойно участвовали в матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья.
Совместно с Нацполицией ГБР провело около 30 обысков в ТЦК и СП Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов. Расследование продолжается.
Ответ клуба Прикарпатье
В «Прикарпатье» отреагировали на сообщение ДБР о фиктивном зачислении на военную службу в роту охраны территориальных центров комплектования и социальной поддержки спортсменов местного профессионального клуба из Ивано-Франковской области.
Официальное заявление клуба на Facebook-странице: «Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК Прикарпатья. И об этом было публично заявлено в апреле 2022 года.
С апреля 2022 года часть спортсменов демобилизовались и прекратили сотрудничество с клубом. Остальные продолжают проходить службу и участвуют в работе команды Прикарпатье-ВСУ».
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