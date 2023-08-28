Первая лига. Ингулец не сумел победить ФСК Мариуполь

Состоялся поединок 5 тура Первой лиги Украины в группе Б, в котором встречались ФСК «Мариуполь» и петровский «Ингулец».

Матч закончился со счетом 1:1 Голом за гостей отличился Артем Ситало, сравнял счет в конце игри Артем Терехов

«Ингулец» впервые в сезоне потерял очки. Команда одержала четыре победы, забила тринадцать голов и пропустила два.

Первая лига. 5 тур.

Мариуполь – Ингулец – 1:1.

Голы: Терехов, 90 - Ситало, 24.

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