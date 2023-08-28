28.08.2023 14:15 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига28 августа 2023, 16:39 | Обновлено 28 августа 2023, 18:02
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Первая лига. Ингулец не сумел победить ФСК Мариуполь
Петровская команда потеряла первые очки
28 августа 2023, 16:39 | Обновлено 28 августа 2023, 18:02
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Состоялся поединок 5 тура Первой лиги Украины в группе Б, в котором встречались ФСК «Мариуполь» и петровский «Ингулец».
Матч закончился со счетом 1:1 Голом за гостей отличился Артем Ситало, сравнял счет в конце игри Артем Терехов
«Ингулец» впервые в сезоне потерял очки. Команда одержала четыре победы, забила тринадцать голов и пропустила два.
Первая лига. 5 тур.
Мариуполь – Ингулец – 1:1.
Голы: Терехов, 90 - Ситало, 24.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Терехов (ФСК Мариуполь).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Ингулец).
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