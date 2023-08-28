Ливерпуль нашел замену Салаху в Испании
«Красные» могут подписать Жоау Феликса
«Ливерпуль» может в ближайшие дни потерять своего звездного форварда Мохамеда Салаха, который находится в шаге от перехода в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
По информации португальских СМИ, «Ливерпуль» нашел замену Салаху в Ла Лиге. «Красные» нацелились на форварда «Атлетико» Мадрид Жоао Феликса. Сумма трансфера может составить примерно 70 – 80 миллионов евро.
Также в шорт-листе «Ливерпуля» Райан Гравенберх из «Баварии» и Шейх Дукуре из «Кристал Пэлас». Ранее «Атлетико» Мадрид не включил Феликса в заявку на сезон в Ла Лиге.
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