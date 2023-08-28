Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль нашел замену Салаху в Испании
Англия
28 августа 2023, 14:56 |
2018
0

Ливерпуль нашел замену Салаху в Испании

«Красные» могут подписать Жоау Феликса

28 августа 2023, 14:56 |
2018
0
Ливерпуль нашел замену Салаху в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Ливерпуль» может в ближайшие дни потерять своего звездного форварда Мохамеда Салаха, который находится в шаге от перехода в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

По информации португальских СМИ, «Ливерпуль» нашел замену Салаху в Ла Лиге. «Красные» нацелились на форварда «Атлетико» Мадрид Жоао Феликса. Сумма трансфера может составить примерно 70 – 80 миллионов евро.

Также в шорт-листе «Ливерпуля» Райан Гравенберх из «Баварии» и Шейх Дукуре из «Кристал Пэлас». Ранее «Атлетико» Мадрид не включил Феликса в заявку на сезон в Ла Лиге.

По теме:
Не долго грустили: Наполи нашел альтернативу Габриэлю Вейга
Возвращение к «особенному»: Рома может оформить переход Лукаку уже сегодня
Романо: Жоау Канселу – игрок Барселоны
Ливерпуль Жоау Феликс Атлетико Мадрид Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник A Bola
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
Футбол | 27 августа 2023, 20:54 12
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»

Тренер «Черноморца» остался недоволен действиями арбитра в игре с «Ворсклой»

Месси будет пропускать матча Интер Майами ради сборной Аргентины
Футбол | 28 августа 2023, 12:49 5
Месси будет пропускать матча Интер Майами ради сборной Аргентины
Месси будет пропускать матча Интер Майами ради сборной Аргентины

Об этом сообщил Херардо Мартино

ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
Футбол | 27.08.2023, 18:49
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Футбол | 27.08.2023, 21:28
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
Футбол | 28.08.2023, 12:25
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
26.08.2023, 18:03 27
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
26.08.2023, 18:40 1
Бокс
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 4
Футбол
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
27.08.2023, 04:29 2
Бокс
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 20
Футбол
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
26.08.2023, 18:54 30
Футбол
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
27.08.2023, 01:20 144
Бокс
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
27.08.2023, 01:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем