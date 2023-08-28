Месси может быть наказан после дебютного матча в МЛС

Вчера ночью Лионель Месси дебютировал в МЛС за «Интер Майами» в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» (победа 2:0), отметившись голом после выхода на замену на 60-й минуте.

После матча 36-летний аргентинец отказался от общения с прессой, что является нарушением регламента лиги. По информации СМИ, за это он может получить наказание, скорее всего, в виде денежного штрафа.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил о том, что Месси пропустит ряд матчей команды ради поездок в сборную Аргентины.