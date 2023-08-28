Месси будет пропускать матча Интер Майами ради сборной Аргентины

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси будет пропускать матчи своего нового клуба ради сборной Аргентины в тех случаях, когда матчи будут накладываться друг на друга. Об этом сообщил главный тренер команды Херардо Мартино:

«Использовать ротацию – это то, что нам нужно, потому что Лео поедет в сборную. Он пропустит как минимум три игры в этом году, то же самое будет и в следующем году. Мы должны понимать, что, даже когда Лео не играет, команда все равно должна давать результат», – заявил Мартино.

Ранее Месси дебютировал за «Интер Майами» в МЛС в матче с «Йью-Йорк Ред Буллз».