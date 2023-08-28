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  4. Месси будет пропускать матча Интер Майами ради сборной Аргентины
Major League Soccer
28 августа 2023, 12:49 |
542
2

Месси будет пропускать матча Интер Майами ради сборной Аргентины

Об этом сообщил Херардо Мартино

28 августа 2023, 12:49 |
542
2
Месси будет пропускать матча Интер Майами ради сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси будет пропускать матчи своего нового клуба ради сборной Аргентины в тех случаях, когда матчи будут накладываться друг на друга. Об этом сообщил главный тренер команды Херардо Мартино:

«Использовать ротацию – это то, что нам нужно, потому что Лео поедет в сборную. Он пропустит как минимум три игры в этом году, то же самое будет и в следующем году. Мы должны понимать, что, даже когда Лео не играет, команда все равно должна давать результат», – заявил Мартино.

Ранее Месси дебютировал за «Интер Майами» в МЛС в матче с «Йью-Йорк Ред Буллз».

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Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Источник The Athletic
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potemkin78
таких вольностей в НХЛ и НБА нету
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Serhii P.
А він не обнаглів? 
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