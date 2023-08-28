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  4. Мать Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку из-за травли сына
Испания
28 августа 2023, 13:32 |
1277
2

Мать Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку из-за травли сына

Ранее ФИФА отстранила президента RFEF

28 августа 2023, 13:32 |
1277
2
Мать Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку из-за травли сына
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Рубиалес

После того, как ФИФА отстранила на 90 дней президента Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки Хеннифер Эрмосо, история получила неожиданный поворот.

Мать Рубиалеса, Анхелес Бехар, сегодня утром заперлась в церкви города Матриль и объявила голодовку в связи с «кровавой и бесчеловечной травлей» ее сына. Голодовка, по ее словам, будет длиться «день и ночь».

Мать Рубиалеса призвала Эрмосо «сказать правду» и «Придерживаться той версии, которая была у нее в начале событий». По мнению Анхелес Бехар, никакого насилия в том инциденте не было, и очевидно согласие обеих сторон.

«Они делают с моим сыном то, чего он не заслуживает. Почему они с ним жестоки? Что стоит за всей этой историей? Мой сын не способен причинить кому-либо вред», – заявила женщина.

Также, по информации испанских СМИ, RFEF угрожает выйти из состава УЕФА в случае, если санкции в отношении Рубиалеса не будут сняты. Выход повлечет за собой отстранение сборной и Испании и испанских клубов от международных соревнований.

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Луис Рубиалес Федерация футбола Испании женская сборная Испании по футболу ФИФА
Источник Cope
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Gargantua
вот проблемы у людей
с жиру бесятся. радовались футбольной победе и дядя поцеловал тетю в губки... какой ужас.
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+2
Владимир Коновалец
Дивився церемонію нагородження, бачив не приховану радість футболісток Іспанії та її керівника федерації, таке може бути раз у житті... Не бачив я, щоб якась футболістка була проти обіймів зі сторони президента федерації, скоріше - велике бажання  до обіймів та поцілунків... Але комусь це було на руку, щоб почати компанію цькування заслуженої людини, треба дивитись, кому це вигідно... Однозначно - не гравчині... Її використовують як маріонетку , 100%.
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+1
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